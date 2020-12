Đại úy cảnh sát bị bắn tại trụ sở công an phường

Lực vào sân trụ sở công an phường với dấu hiệu say rượu rồi rút súng tự chế bắn vào đầu một đại úy.

Chiều 8/12, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) tiếp tục tạm giữ Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) để điều tra vụ dùng súng tự chế bắn đại úy công an.

Vụ việc xảy ra tối 7/12 tại sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai). Lúc này, Lực có biểu hiện say rượu, lớn tiếng với lực lượng công an.

Đại úy Phan Văn Đúng đang trực nên mời Lực vào làm việc. Người đàn ông này bất ngờ rút súng tự chế bắn vào đầu đại úy cảnh sát. Đồng đội của anh Đúng đã chạy ra khống chế Lực, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an huyện Giá Rai cho biết đạn trúng vào phần mềm ở thái dương của anh Đúng nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã phẫu thuật, lấy đầu đạn cho nạn nhân.