Đại tá Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an Quảng Ninh

Chiều 31/8, tại TP Hạ Long, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bộ Công an điều động đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9.

Sau khi trao quyết định, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chúc mừng đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu của tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho đại tá Đinh Văn Nơi. Ảnh: QMG.

Theo Thứ trưởng, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác.

Ngoài ra, Quảng Ninh là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, Thứ trưởng Tuyến yêu cầu tân Giám đốc Công an Quảng Ninh nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Tới dự lễ trao quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh Quảng Ninh là địa bàn "phên giậu”, giữ vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Theo ông Ký, trong 10 năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Quảng Ninh đã kiên quyết, kiên trì thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng địa phương là cực tăng trưởng kinh tế toàn diện phía Bắc. Vì thế, công việc của lực lượng Công an Quảng Ninh vừa nặng nề, vừa vẻ vang.

Bên cạnh những thuận lợi, Quảng Ninh cũng đối diện với nhiều thách thức, nhất là trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, tiềm ẩn về ANQG, ANTT, thách thức lớn. Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “An ninh chủ động”, tích cực nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức đấu tranh có hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh, đại tá Đinh Văn Nơi trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, củng cố mối đoàn kết trong tập thể đảng ủy, ban giám đốc, tạo ra sức mạnh tập thể.

Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG.

Đồng thời, nhanh chóng bắt tay triển khai các nhiệm vụ của năm 2022 và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh giai đoạn 2021-2026... Đặc biệt, khẩn trương triển khai xây dựng trụ sở Công an tỉnh, công an xã; cũng như kiện toàn lãnh đạo Công an cấp đơn vị, địa phương và chỉ huy cấp đội.

Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng giao trọng trách mới. Ông khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, đại tá Nơi làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.