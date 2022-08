Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Tân giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trưởng thành từ quân đội. Năm 1998, ông Đinh Văn Nơi chuyển công tác sang ngành công an.

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức giám đốc Công an tỉnh này, thay đại tá Đinh Văn Nơi. Ông Nơi được Bộ điều động, bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nửa năm trước, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Đại tá Đinh Văn Nơi. Ảnh: H.T.

Đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trưởng thành từ quân đội (Tiểu đoàn Tây Đô). Năm 1998, ông chuyển công tác sang ngành công an.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, đại tá Nơi làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.