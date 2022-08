Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo ngăn chặn tín dụng đen

Đại tá Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị rà soát, lên danh sách người, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho vay liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Ngày 2/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đại tá Đinh Văn Nơi vừa chủ trì cuộc họp triển khai quy chế hoạt động, kế hoạch phối hợp thực hiện của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt; thành viên gồm lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh và Trưởng công an các đơn vị, địa phương.

Theo Công an tỉnh An Giang, thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, biến tướng, tinh vi. Trong đó, chủ yếu là các đối tượng cư trú ngoài địa bàn tỉnh đến An Giang hoạt động.

“Các đối tượng thường hoạt động núp bóng bằng hình thức thành lập công ty tư vấn đầu tư phát triển thương mại, công ty thương mại dịch vụ, các cơ sở kinh doanh, cầm đồ, cho vay dưới hình thức không cần nhiều thủ tục, giấy tờ, chỉ cần thế chấp một số giấy tờ là được giải ngân cho vay vốn với lãi suất trả góp hàng ngày rất cao 20-60%”, Công an An Giang cho biết.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Vẫn theo Công an tỉnh An Giang, để đảm bảo thu hồi được nợ vay, đối tượng có sự cấu kết với các nhóm đối tượng bảo kê hoạt động liên tuyến, liên địa bàn để đe dọa, khủng bố tinh thần người đi vay, gây lo lắng, bức xúc cho người dân.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả và đẩy lùi “tín dụng đen”, ngày 22/7, UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt này giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ tổng kết các hoạt động về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Đại tá Đinh Văn Nơi, yêu cầu các đơn vị, thành viên cần nghiên cứu, tổ chức triển khai các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh một cách nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp để chủ động nắm tình hình, rà soát lên danh sách đối tượng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho vay liên quan đến hoạt động tín dụng đen như cho vay nặng lãi, đòi nợ, các điểm giao dịch, trụ sở hoạt động, lưu trú của các đối tượng nghi vấn… báo cáo kịp thời cho Tổ công tác để có kế hoạch quản lý, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính cần kiểm soát đồng bộ các cơ sở lưu trú, tăng cường quản lý việc cấp giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định, quản lý chặt chẽ hoạt động vi phạm liên quan đến tín dụng đen trên không gian mạng, nhất là các ứng dụng mạng xã hội.

Cũng như ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của tín dụng đen.

“Trưởng Công an các địa phương phải tiếp nhận triệt để các tin báo từ người dân, theo dõi để xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở hoạt động tín dụng đen trên địa bàn”, đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo.