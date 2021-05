Đại lý bắt đầu nhận cọc Ford Ranger bản lắp ráp tại Việt Nam

Các đại lý bắt đầu nhận cọc Ford Ranger 2021 lắp ráp trong nước. Xe sẽ chính thức được bán ra vào giữa tháng 6, giá bán cụ thể chưa được công bố.

Sau khi có thông tin Ford Ranger 2021 sẽ được lắp ráp trong nước và ngừng nhập khẩu từ Thái Lan, các đại lý cũng bắt đầu nhận cọc mẫu xe này. Theo đó, Ford Ranger 2021 lắp ráp tại Việt Nam sẽ có 5 phiên bản gồm XL 2.2L 4x4 MT, XLS 2.2L 4x2 MT, XLS 2.2L 4x2 AT, Limited 2.0L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT.

Ford Ranger 2021 lắp ráp trong nước sẽ được bán ra vào giữa tháng 6.

Thông số kỹ thuật của Ranger 2021 lắp ráp không khác bản nhập khẩu. Giá bán của mẫu xe này chưa được công bố. Theo nguồn tin của Zing, Ford Ranger 2021 CKD sẽ về đại lý vào giữa tháng 6 và chính thức được bán, chỉ một tháng sau khi thông tin của mẫu xe này được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố.

"Hiện tại, giá Ranger CKD vẫn tạm tính trên giá Ranger nhập khẩu, mức cọc từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, xe cũng sẽ được giảm giá hoặc tặng kèm phụ kiện, tuy nhiên tùy thuộc vào chính sách của từng đại lý. Nhìn chung, giá của Ford Ranger 2021 lắp ráp sẽ tốt hơn so với bản nhập Thái", một nhân viên bán hàng của đại lý Ford ở TP.HCM cho biết.

Ford Ranger 2021 tại Việt Nam có 3 tùy chọn động cơ. Các phiên bản XL, XLS MT và XLS AT được trang bị động cơ diesel 2.2L, cùng mức công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Bản Ranger Limited được trang bị động cơ diesel 2.0L, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Bản Ford Ranger Wildtrak được trang bị động cơ diesel 2.0L biturbo, công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp.

Thông số kỹ thuật và trang bị của các phiên bản Ford Ranger CKD không khác biệt so với bản nhập khẩu Thái Lan.

Ở bản nâng cấp 2021, Ford Ranger có một số thay đổi ở ngoại hình. Lưới tản nhiệt dạng lưới hình thang màu đen, thay cho dạng thanh ngang trước đây. Tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu cũng được sơn đen trang trí.

Phiên bản Wildtrak 2021 không có nhiều khác biệt trong nội thất, phần ghế ngồi có thêm đường chỉ màu cam. Động cơ, trang bị an toàn và tiện nghi không thay đổi.

Giá bán của Ford Ranger 2021 nhập khẩu Thái Lan từ 616 triệu đến 925 triệu đồng. Trong tháng 4, Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu doanh số nhóm bán tải với 1.491 xe được bán ra, giảm 680 xe so với tháng liền trước. Trước đó vào tháng 3, mẫu xe này gây bất ngờ khi dẫn đầu doanh số toàn thị trường.