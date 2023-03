Đại học Stanford mở lớp phân tích 'All Too Well' của Taylor Swift

Từ 2023, sinh viên tại ĐH Stanford (Mỹ) có thể tham gia khóa học kéo dài 10 tuần có tên "All Too Well"- bản hit năm 2012 của Taylor Swift.

Ảnh: Cheatsheet. ĐH Stanford sẽ mở một lớp học mới mang tên "All Too Well" (kéo dài 10 tuần) vào học kỳ mùa đông sắp tới. Khóa học nhằm mang đến cho các sinh viên những phân tích chuyên sâu về phần lyric đầy cảm xúc trong ca khúc All Too Well - bản hit năm 2012 của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Taylor Swift. Lớp học do cựu sinh viên Hungate đứng lớp đã nhận được sự chú ý của quốc tế cũng như nhu cầu từ những người kêu gọi tham gia. Khóa học này tập trung vào thực hành, bao gồm các chủ đề như sáng tác, diễn xuất, hoạt hình, nghệ thuật kỹ thuật số cùng nhiều chủ đề khác. "Tôi đã gửi email cho nhiều người và hỏi họ có thể tham gia lớp học hay không. Tôi nghĩ mọi người thực sự hào hứng với lớp học này, trong năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nó", cô Hungate nói. Những người đam mê nhạc đồng quê đồng ý rằng ý tưởng và kỹ thuật đằng sau một bài hát nhạc pop thường không được đánh giá cao. Trong khi đó, Godfrey De Grut, chuyên phân tích âm nhạc đại chúng, nói sự phức tạp về kết cấu của All Too Well sánh ngang với một số tác phẩm âm nhạc vĩ đại trong quá khứ. Vị chuyên gia hy vọng lớp học của Hungate sẽ tạo tiền lệ cho việc nghiên cứu các bài hát nhạc pop trong tương lai. "Tôi nghĩ bất kỳ bài hát nào cũng có thể là một khóa học kéo dài 10 tuần. Một số bài hát có thể là 15 tuần. Bạn sẽ không có đủ thời gian để hiểu hết chi tiết trong một bài hát", ông De Grut nói.