Đại chiến thế giới phù thủy trong ‘Fantastic Beasts 3'

Trailer của tác phẩm “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” hé lộ với khán giả những ngày trước thềm cuộc chiến ác liệt nhất lịch sử thế giới phù thủy.

Ngày 28/2, trailer mới cho bom tấn Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore đã được Warner Bros. công bố. Đây là tác phẩm thứ ba trong chùm phim ngoại truyện Fantastic Beasts thuộc vũ trụ điện ảnh về phù thủy Harry Potter.

Cuộc đối đầu giữa các phù thủy Ngày 28/2, trailer mới cho bom tấn "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" đã được công bố. Tác phẩm thuộc vũ trụ điện ảnh về phù thủy Harry Potter. Đoạn giới thiệu bắt đầu với cảnh giáo sư Dumbledore về già (Michael Gambon) đứng trầm tư bên chậu tưởng ký. Lời thoại cất lên: “Ký ức là tất cả. Không ký ức, ta chỉ mù lòa. Không ký ức, ta phó mặc thế giới này cho may rủi”.

Cảnh phim kế tiếp, khán giả được đưa trở về quá khứ, cũng chính là mốc thời gian các sự kiện trong loạt Fantastic Beasts đang diễn ra. Tại đây, phiên bản trung niên của thầy Dumbledore (Jude Law) nhận được tin dữ về âm mưu của Grindelwald (Mads Mikkelsen).

Một số hình ảnh từ trailer mới của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Ảnh: WB.

Gã phù thủy đã chiêu mộ đủ binh sĩ và sẵn sàng phát động cuộc tấn công nhằm vào những người không mang phép thuật. Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất thế giới phù thủy Harry Potter, lớn hơn rất nhiều trận tử chiến với Voldermort cuối Harry Potter and the Deathly Hallows Part II (2011).

Về phần Newt Scamander (Eddie Redmayne), anh cũng đang trên đường thực hiện một sứ mệnh quan trọng. Bạn đồng hành của vị phù thủy trên hành trình mới là Theseus Scamander (Callum Turner) và Aberforth Dumbledore. Trong trailer, khán giả thấy nhóm phù thủy dấn thân vào một khu rừng rậm, đối mặt các sinh vật kỳ bí - đúng như cách Newt Scamander vẫn làm.

Cũng trong đoạn giới thiệu, thầy Dumbledore và Grindelwald cũng có nhiều hơn một cuộc đối đầu. Hai phù thủy quyền năng, từng một thời là tri kỷ, cuối cùng cũng bị đẩy đến chỗ vung đũa phép vào đối phương. Cuộc phiêu lưu của anh thợ bánh Jacob Kowalski (Dan Fogler) trong thế giới phù thủy cũng xuất hiện nhiều bước ngoặt bất ngờ.

Xuất hiện chớp nhoáng xuyên suốt trailer là Credence Barebone (Ezra Miller). Trong lần trở lại, gã tỏ ra mạnh mẽ và rất manh động. Credence và thầy Dumbledore cũng có màn đọ đũa phép đầy kịch tính.

The Secrets of Dumbledore do David Yates đạo diễn từ kịch bản của J.K. Rowling và Steve Kloves. Phim có sự góp mặt của Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams và Jude Law. Tác phẩm sẵn sàng ra rạp từ ngày 15/4/2022.