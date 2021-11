Đại biểu Quốc hội tranh luận việc tăng trần nợ công lên 51% GDP

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, nâng trần nợ công lên 51% GDP là mức tăng khiến dư nợ công đến 2025 gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, tạo rủi ro rất lớn cho an ninh tài chính.

Tại phiên họp Quốc hội chiều 9/11, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách) giơ biển xin tranh luận với đại biểu Hà Đức Minh (Lào Cai) về việc tăng trần nợ công lên 51% GDP. Đây cũng là lượt tranh luận đầu tiên trong suốt gần 2 ngày Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Theo ông Toàn, tăng trần nợ công lên 51% GDP là mức tăng sẽ khiến dư nợ công đến 2025 tăng lên gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, tạo ra rủi ro rất lớn cho an ninh tài chính quốc gia.

Nhìn vào con số nợ công của năm 2021 và chuẩn bị cho năm 2022 thì dư nợ công khoảng 44% GDP - tương đối thấp. Tuy nhiên, ông Toàn phân tích do bước vào năm 2021, chúng ta điều chỉnh GDP tăng hơn 1 triệu tỷ (tương đương mức tăng 25%), như vậy, mẫu số tăng lên, số dư nợ tuyệt đối không giảm, mức độ tăng nợ vẫn còn nên “tỷ số nhìn có vẻ thấp nhưng cần quan tâm”.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách). Ảnh: Quốc hội.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết đến 2021, mức trả nợ lãi và gốc đã xấp xỉ 25% GDP, tức là cứ 4 đồng chi tiêu thì có 1 đồng chi cho trả nợ. Ông nói đây là nội dung cần quan tâm trong an ninh tài chính quốc gia.

Ông Toàn cũng nêu điểm khác nhau khi nợ công của Việt Nam tăng đều và liên tục qua các năm. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng nợ bình quân là 18,1%/năm. Đến giai đoạn 2016-2020, Quốc hội, Chính phủ đặt ra mục tiêu ưu tiên kiểm soát nợ công để đảm bảo an ninh tài chính cũng như các cân đối vĩ mô nên tốc độ tăng bình quân vừa qua được rút xuống còn trên 6,54%.

“Trong kế hoạch tài chính 5 năm hiện nay cũng xác định tăng 11%, nếu tăng trần nợ công lên 51% vào năm 2025 thì dư nợ công lúc đó khoảng 6,5 triệu tỷ đồng , tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ”, ông Toàn phân tích và đề nghị phải thận trọng.

Đồng ý cần có chương trình phục hồi kinh tế, song đại biểu cho rằng cần tính toán dư địa tài chính, tiền tệ một cách có cân nhắc để tránh rủi ro cho phát triển bền vững nền kinh tế về sau.

Trước đó, trong ngày đầu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) cũng đề xuất nâng trần nợ công nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chỉ tiêu vĩ mô để tăng quy mô gói hỗ trợ kinh tế.

Theo ông So, năm 2022, Chính phủ đặt ra mục tiêu nợ công khoảng 44% đến 45% so với GDP và khả thi so với ước thực hiện năm 2021 là 43,7%. Việc kiểm soát lạm phát ở mức 4%, mức này là an toàn cho với trần nợ công 60% GDP.