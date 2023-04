Đặc quyền dành cho chủ nhân The Sea Class với Charm Priority

Với Charm Priority, Charm Group đưa ra phương thức thanh toán lý tưởng, đồng hành tài chính cùng khách hàng.

Charm Group hỗ trợ khách hàng ân hạn nợ gốc và 0% lãi suất đến khi nhận nhà cũng như thanh toán 0,5% mỗi tháng, qua đó giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ tại tòa tháp Sophia - The Sea Class, Charm Resort Hồ Tràm.

Giải pháp tối ưu từ The Sea Class

Phương thức thanh toán được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc chi tiền của nhà đầu tư, đặc biệt trong thời điểm này, khi tình hình lãi suất ngân hàng có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý khách hàng. Nhiều nhà đầu tư có phần e dè khi sử dụng các gói vay ngân hàng, đòn bẩy tài chính vào bài toán kinh doanh của mình.

Charm Priority - phương thức thanh toán lý tưởng để sở hữu Luxury Beach Second Home đầu tiên tại Hồ Tràm. Ảnh phối cảnh.

Hiểu được vấn đề này, The Sea Class triển khai phương thức thanh toán mới mang tên Charm Priority với nhiều ưu điểm. Theo đó, với phương châm đồng hành tài chính cùng khách hàng của Charm Group, nhà đầu tư sẽ được ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Đồng thời, việc chỉ cần thanh toán 0,5% mỗi tháng giúp khách hàng dễ dàng cân đối tài chính.

Hơn nữa, khi lựa chọn đầu tư vào tòa tháp Sophia - The Sea Class thời điểm này, khách hàng có cơ hội nhận chiết khấu lên đến 20% giá trị sản phẩm cùng gói quà tặng lên đến 250 triệu đồng khi sử dụng suối khoáng nóng Mineral Pool và Mud Bath.

Với Charm Priority, phương thức thanh toán mới dành cho tòa tháp Sophia mở ra cơ hội đầu tư lý tưởng, giúp khách hàng thoải mái hơn nhiều trong việc xoay vòng vốn khi lựa chọn sản phẩm tại The Sea Class.

Luxury Beach Second Home đầu tiên tại Hồ Tràm

Nằm trong 6 tòa tháp của The Sea Class được giới thiệu ra thị trường, Sophia tiên phong với dòng sản phẩm Luxury Beach Second Home đầu tiên tại Hồ Tràm khi sở hữu lối kiến trúc hiện đại, trang bị toàn bộ kính cao cấp kết hợp cùng hệ tiện ích cao cấp.

Bên cạnh đó, không gian nội thất The Sea Class được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ các thương hiệu danh tiếng trên thế giới như Malloca, Hafele… Đan xen trong đó là các nguyên liệu thuần tự nhiên như gỗ, mây mang đến không gian sống đầy tiện nghi, phát huy tối đa công năng nhưng vẫn gần gũi, gắn kết gia đình và kết nối đa thế hệ.

Charm Group hợp tác cùng Tokyu PM Việt Nam quản lý toà tháp Sophia - The Sea Class.

Đặc biệt, để Sophia xứng đáng là Luxury Beach Second Home đầu tiên tại Hồ Tràm, chủ đầu tư đã hợp tác cùng Tokyu PM Việt Nam quản lý toà tháp. Đây là đơn vị quản lý bất động sản có bề dày lịch sử 100 năm tại Nhật Bản. Việc áp dụng hệ thống quản lý hiện đại với tiêu chí khắt khe và chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ của người Nhật sẽ mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách.

Hơn nữa, do nằm trong tổ hợp The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm, tòa tháp Sophia thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích cao cấp tại đây. Với tổng diện tích 18,9 ha, The Sea Class mở ra thiên đường nghỉ dưỡng đích thực với chuỗi tiện ích liên hoàn 24/7 và không lặp lại. Tại đây, du khách sẽ hòa mình vào thiên đường nghỉ dưỡng bất tận với hệ thống tiện ích hồ bơi, trung tâm thương mại, spa làm đẹp và trị liệu cho đến các chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, đặc sắc.

The Sea Class là dự án tiên phong tại Hồ Tràm phát triển chuỗi tiện ích đêm phục vụ du khách. Ảnh phối cảnh.

The Sea Class cũng sở hữu quảng trường nhạc nước ngay khu vực trung tâm, cùng kết hợp của âm thanh, ánh sáng, sắc màu tạo nên vũ điệu ánh sáng đặc sắc bên bờ biển mỗi đêm, để lại ấn tượng khó quên dành cho du khách.

Ra mắt vào thời điểm hiện tại với chất lượng sản phẩm cao cấp, có đơn vị quản lý quốc tế kết hợp cùng phương thức thanh toán lý tưởng, giải mã kịp thời bài toán tài chính cho nhà đầu tư, tòa tháp Sophia - The Sea Class được xem là điểm sáng cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu thời điểm hiện tại.