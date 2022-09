'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh trên bìa tạp chí

Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài đóng phim và đạt được những thành công vang dội. "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới" vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue.

Sina đưa tin với thành công khắp toàn cầu của bộ phim khoa học viễn tưởng kết hợp võ thuật Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh xứng đáng là nhân vật trang bìa của tạp chí Vogue China, số quan trọng ngân thập (số tháng 10).

Theo Sina, dù tham gia nhiều bộ phim của các đạo diễn gốc Hoa như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một Geisha, Câu chuyện cảnh sát, Vịnh Xuân Quyền, Diệp Vấn... nhưng Dương Tử Quỳnh không hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc. Do đó, đây là lần đầu nữ diễn viên có vinh dự lên bìa tạp chí danh giá nhất Trung Quốc.

Bộ ảnh của Dương Tử Quỳnh lấy cảm hứng từ bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Hồi tháng 8, Dương Tử Quỳnh cũng được Viện phim Mỹ trao bằng Tiến sĩ Mỹ thuật danh dự tại Lễ phát bằng Lớp học 2022 để vinh danh những đóng góp của cô cho nền điện ảnh thế giới.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", biểu tượng của điện ảnh châu Á.

Hơn 30 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành một ngôi sao quốc tế. Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động và là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho các vai nặng ký.

Năm 2022, Dương Tử Quỳnh đạt gây tiếng vang với bộ phim khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once. Cô xuất sắc hóa thân vào nhiều phiên bản khác nhau của Evelyn. Bộ phim có kinh phí sản thấp chỉ 25 triệu USD nhưng được đánh giá là có cách kể về thế giới song song dễ hiểu, hấp dẫn hơn các phim của Marvel.

Sau Everything Everywhere All At Once, cô sẽ tái ngộ khán giả qua bom tấn Avatar 3 của đạo diễn James Cameron. Mới đây, Dương Tử Quỳnh còn được cho là sẽ tham gia The Electric State, của anh em đạo diễn Russo, những người làm nên thành công của Avengers: Endgame.

Dương Tử Quỳnh là diễn viên gốc Á thành công nhất tại Hollywood.

Dương Tử Quỳnh từng trải qua ba cuộc hôn nhân, người chồng hiện tại của nữ diễn viên là doanh nhân Jean Todt, họ kết hôn từ năm 2004. Nữ diễn viên thường cùng chồng tham gia các sự kiện về đua xe. Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

Vợ chồng diễn viên có nhiều biệt thự ở khắp nơi trên thế giới như Geneva (Thụy Sĩ), Paris, vùng ngoại ô ở Pháp, Kuala Lumpur, Ipoh ở Malaysia, Hong Kong...