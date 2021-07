Đà Nẵng tìm người liên quan 6 ca dương tính nCoV

Nhà chức trách địa phương đề nghị những ai từng đến các địa điểm mà 6 người dương tính với nCoV từng lui tới cần liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn phòng dịch.

Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin về tiền sử dịch tễ của 6 ca F0 mà ngành y tế ghi nhận hôm nay.

Trong số 6 ca dương tính, có 5 người từng là F1, người còn lại đến Bệnh viện Hoàn Mỹ khám và được lấy mẫu xét nghiệm. Có hai người làm ở khu công nghiệp An Đồn.

Trước khi được phát hiện dương tính với nCoV, những người này từng đến một trong các địa điểm như: Sân golf Xuân Thủy; K20/H11/12 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê; sân tennis Euro 2 Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; quầy thuốc đường Nguyễn Phước Lan; công viên Thanh Niên; quán cà phê Khế tại K30/12 Trần Phú; chợ Nguyễn Tri Phương và Công ty TNHH Nhiên Vĩnh Phúc, số 385A Nguyễn Văn Linh.

Lực lượng chức năng phun hóa chất tiêu độc tại những nơi mà các ca dương tính với nCoV từng lui tới. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ngoài ra, có 2 người dương tính làm việc ở khu công nghiệp An Đồn. Cụ thể, ông N.S.P.D. (BN29189, 46 tuổi) là nhân viên Công ty VNPT NET3, đường số 3, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà. Bà T.T.T.H. (BN29191, 46 tuổi) là nhân viên Trung tâm hạ tầng mạng VNPT NET3 (đường số 2, khu công nghiệp An Đồn).

Ngành chức năng TP Đà Nẵng yêu cầu những ai từng đến các địa điểm trên hoặc liên quan các ca dương tính với nCoV thì lập tức khai báo y tế để được hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 18/6 đến 13h ngày 11/7, Đà Nẵng có 98 ca mắc Covid-19.