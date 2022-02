Đà Nẵng sẽ đón khách quốc tế từ tháng 3

Nhiều doanh nghiệp, resort, điểm du lịch ở Đà Nẵng đã trang hoàng lộng lẫy để đón khách quốc tế đến tham quan.

Ông Hồ Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho biết một hãng hàng không Singapore sẽ bay với tần suất một chuyến/ngày từ Đà Nẵng đi Singapore và ngược lại từ 27/3, với lịch trình buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật và buổi chiều các thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Thời gian tới, hãng này sẽ tăng tần suất chuyến bay để phục vụ du khách. Ngoài ra, một số hãng bay cũng có kế hoạch mở lại chặng bay giữa Singapore, Hàn Quốc với Đà Nẵng khoảng tháng 4-7.

"Việc nối lại các đường bay quốc tế sẽ giúp du lịch Đà Nẵng khởi sắc trở lại", bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nói và cho biết nắm bắt cơ hội này, hàng loạt doanh nghiệp du lịch, các khu nghỉ dưỡng, du lịch ở Đà Nẵng đã chuẩn bị nhân lực, trang hoàng lại khuôn viên để đón khách tham quan.

Nỗ lực thu hút 3,5 triệu lượt khách

Bà Hạnh cho hay thành phố đang tập trung khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm “chủ động - thích ứng - linh hoạt” và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch.

Mục tiêu trong năm nay là ngành du lịch thành phố phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt, tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020).

"Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180.000 lượt, tăng 1,6 lần và khách nội địa ước đạt hơn 3,32 triệu lượt, tăng 3 lần. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6.700 tỷ đồng , tăng 2,6 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,7 lần so với năm 2020)", bà Hạnh nêu mục tiêu.

Du khách tham quan, tắm khoáng nóng tại Núi Thần Tài. Ảnh: Hương Nguyên.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, để hiện thực hoá mục tiêu trên, sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế; định hướng tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong tình hình mới (bối cảnh vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa khai thác kinh doanh).

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức một số lễ hội sự kiện đặc sắc và chương trình kích cầu du lịch để thu hút khách như Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ hội ánh sáng, cùng các chương trình kích cầu du lịch, liên kết các hoạt động của chương trình năm du lịch Quảng Nam.

Ngoài ra, ngành du lịch thành phố tiếp tục triển khai miễn phí vé cho du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm...

Nhiều điểm du lịch mở cửa đón khách

Ngày 24/2, ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng đi thị sát, đốc thúc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành khu phố du lịch An Thượng và bãi biển đêm Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để hoàn thành trước 30/4, phục vụ khách đến tham quan.

Phó chủ tịch Đà Nẵng cho biết ngành hàng không đã có kế hoạch nối lại đường bay quốc tế nên ngành du lịch, các địa phương phải nắm bắt cơ hội, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút du khách.

"Phố An Thượng và mãi biển Mỹ An là một trong nhiều sản phẩm du lịch về đêm mới của Đà Nẵng. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều điểm đến để thu hút, giữ chân du khách", ông Sơn nói.

Nhân viên các khu du lịch chăm sóc cây cảnh, trang hoàng lại khuôn viên để sẵn sàng đón khách đến tham quan. Ảnh: Đ. Nguyên.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch Bà Nà Hills, cho biết Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18/3. Sau gần một năm đóng cửa phòng dịch Covid-19, khu du lịch này đã được cải tạo, nâng cấp, bổ sung nhiều sản phẩm, dịch vụ mới.

"Chúng tôi đã tận dụng thời gian nghỉ để chăm chút, làm mới cho khu du lịch, với mong muốn có thể đem lại những cảm xúc, trải nghiệm tươi mới cho du khách khi trở lại thành phố sông Hàn", ông An thông tin.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc truyền thông & marketing khu du lịch Núi Thần Tài cũng cho biết sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì dịch Covid-19, công viên suối khoáng nóng này đã hoạt động trở lại với nhiều dịch vụ mới.

Theo quan sát của Zing, hiện nhiều nhà hàng, khách sạn ở đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa... cũng đang tân trang lại phòng ốc, cơ sở kinh doanh để đón khách. Nhiều đơn vị cũng thông báo tuyển dụng nhân sự để đáp ứng việc phục vụ khách.

Ông Nguyễn Hiền, chủ một nhà hàng ven biển Đà Nẵng, cho biết nhiều tháng qua đã kinh doanh trở lại nhưng lượng khách chưa nhiều. Người này kỳ vọng khi đón khách quốc tế, lượng khách sẽ đến nhà hàng thưởng thức món ăn nhiều hơn.

"Hơn 2 năm đối diện dịch bệnh nên đã kiệt quệ rồi. Giờ chỉ mong sớm mở cửa đón khách quốc tế để những người kinh doanh như chúng tôi vượt qua khó khăn, ổn định việc buôn bán", ông Hiền nói.