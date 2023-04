Đa lựa chọn cho bữa tiệc đêm lễ ở TP.HCM

Từ nhu cầu tầm trung đến cao cấp, thực đơn đặc biệt hay buffet, thực khách có nhiều cơ hội lựa chọn địa điểm ăn uống phù hợp nhu cầu trong dịp lễ.

Thực khách có thể chọn nhà hàng view sông, rooftop hay trên du thuyền để thưởng thức ẩm thực dịp lễ. Ảnh: Lavelahotelsaigon.

Với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, bạn có cơ hội thoải mái tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên người thân và bè bạn.

Nếu lựa chọn đón lễ 30/4-1/5 ngay tại thành phố, các nhà hàng đa phong cách với thực đơn nhiều món ngon là gợi ý không thể bỏ qua.

Không chỉ sở hữu nền ẩm thực đa dạng với hương vị từ nhiều quốc gia, TP.HCM có hàng loạt điểm ăn uống nằm ở những vị trí đắc địa khác nhau như ven sông, view trên cao lộng gió hay nhà hàng trong du thuyền.

Tận hưởng ẩm thực nhà hàng view sông

Không gian thoáng đãng, yên tĩnh hòa cùng không khí trong lành của những nhà hàng ven sông giúp bạn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thư giãn trong kỳ nghỉ lễ.

Từ đây, bạn có dịp ngắm water bus, du thuyền hay cảnh về đêm lãng mạn. Ảnh: Rossaigon.

Nằm ngay tại quận 1, ROS - Yacht Club mang đến cho thực khách trải nghiệm thi vị khi dùng bữa tối trong khung cảnh thành phố về đêm bên sông Sài Gòn.

Nhà hàng sở hữu không gian sang trọng và ấm cúng. Nơi đây gồm khu vực ngồi phòng lạnh và cả ngoài trời.

Thực đơn đặc biệt được phục vụ vào 30/4 và 1/5 có giá từ 1,9 triệu đồng/khách. Các món nổi bật phải kể đến tôm hùm Nha Trang thượng hạng, bò Wagyu, cá tuyết Patagonia nướng lò Josper...

Tài khoản Kame Harris đánh giá ẩm thực tại đây phong cách fusion, hương vị ổn, cách trình bày món đẹp mắt. Bartender pha cocktail ngon. Giá cả hơi cao.

Trong khi đó, thực khách Hồng Bảo, Vi Hạ Lam, Tuan Nguyen cùng có chung cảm nhận chất lượng thức ăn chưa quá xuất sắc, khẩu phần hơi ít so với giá.

Cũng ra mắt thực đơn dành riêng dịp lễ nhưng hương vị thiên về các món nướng là Kitchen By The River - All Day Dining Restaurant (Thủ Đức). Thực đơn được phục vụ 17-21h ngày 29/4-1/5.

Tín đồ ẩm thực có cơ hội thưởng thực tiệc BBQ ở nhà hàng ven sông vào dịp lễ. Ảnh: Kitchenbytheriver.

Không gian nhà hàng thoáng đãng, tầm nhìn đẹp. Khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực và tận hưởng giây phút thư giãn, nhẹ nhàng giữa khoảng trời xanh mát bên sông.

Bầu không khí thoải mái, nhiều góc riêng tư. Bạn có thể chọn ngồi ở vị trí bàn hướng sông, hướng hồ bơi hoặc ngắm khu vườn.

Về chất lượng phục vụ, đôi lúc chưa thực sự đồng đều.

Ăn tối trên du thuyền

Để ngắm thành phố lung linh về đêm và thưởng ngoạn màn pháo hoa dịp lễ, bạn cũng có thể lựa chọn thưởng thức bữa tối trên du thuyền.

Không nhiều những con tàu phục vụ du khách vui chơi, ăn tối trên sông Sài Gòn. Dù vậy, bạn vẫn có thể dễ dàng đặt vé để có hơn 2 giờ trải nghiệm dịch vụ này.

Du ngoạn và thưởng thức bữa tối trên du thuyền dịp lễ là gợi ý đáng trải nghiệm. Ảnh: Saigonprincesscruise.

Mang phong cách hiện đại, du thuyền Saigon Princess với thiết kế sang trọng gồm 3 tầng, 4 phòng ăn riêng và khu vực skyview. Nhà hàng có không gian cao cấp và ấm cúng.

Bữa ăn trên du thuyền. Ảnh: Saigonprincesscruise.

Thực đơn 4 món với giá 1,550 triệu đồng/khách được phục vụ ngày 30/4. Khách có cơ hội nhâm nhi gỏi xoài và bưởi hồng, súp sườn heo hầm củ sen, cá bống mú nướng sốt, chè hạt sen long nhãn.

Từng ghé trải nghiệm cách đây khoảng một tháng, tài khoản Rosie Huỳnh đánh giá tàu hạng sang, nội thất phong cách hoàng gia. Món ăn được chế biến và trang trí theo kiểu Âu. Khẩu phần ăn cho một người khá ít trong khi giá tương đối cao. Hành lang tàu hơi hẹp, ít góc chụp hình. Bù lại, nhân viên ăn mặc đẹp, phục vụ ổn, giao tiếp tiếng Anh tốt.

Du thuyền mang phong cách hoài cổ. Ảnh: IndochineJunk.

Với giá từ 899.000 đồng/khách, bạn có thể chọn set menu được phục vụ 18h30-21h15 ngày 29/4-1/5 ở tàu Hòn Ngọc Viễn Đông. Thực đơn gồm Tartare cá hồi Na Uy, salad gà Teriyaki, bò Fuji thượng hạng, Ravioli hải sản và panna cotta hoa đậu biếc.

Du thuyền được mô phỏng theo hình dáng của thuyền buồm xưa, gam màu trầm. Không gian đậm dấu thời gian trên dòng sông Sài Gòn.

Nếu du khách là người yêu thích văn hóa, lịch sử của thành phố thì đây sẽ là trải nghiệm lý thú.

Thưởng thức tiệc trên cao

Tọa lạc tại tầng 51 Bitexco Financial Tower, nhà hàng Sorae (quận 1) sở hữu khung cảnh sang trọng với tầm nhìn bao quát toàn bộ trung tâm thành phố từ độ cao 200 m cách mặt đất.

Nhà hàng như Tokyo thu nhỏ giữa lòng TP.HCM. Ảnh: SoraeSushi.

Cũng giống như các nhà hàng trên cao khác, nơi đây mang đến cho thực khách bầu không khí lãng mạn về đêm, bên dưới là thành phố lên đèn lung linh, trước mặt là bữa ăn bày trí đẹp mắt, nến và mùi thơm dịu nhẹ. Địa điểm nổi bật bởi thiết kế gỗ cao cấp theo phong cách truyền thống Nhật Bản.

Bữa tiệc ẩm thực Nhật ở trên cao. Ảnh: Soraesushi.

Thực đơn đặc biệt phục vụ vào 30/4 có giá từ 1,9 triệu đồng/khách.

Bạn có cơ hội thưởng thức chả gà hạt điều nướng, bánh bơ trái, thịt cua chiên xù, vẹm xanh New Zealand xông khói, cá ngừ vây xanh, cá hồi, hàu đút lò, sốt trái cây thảo mộc, bò Wagyu, cơm cuộn cá chình nướng, mì udon hay tráng miệng với bánh Dora đậu đỏ cùng kem trà xanh...

Nói về trải nghiệm gần đây, Nhật Kiên cho biết: "Thức ăn ngon, tuy nhiên hôm mình đến việc lên món khá chậm. Nhân viên cần được đào tạo cung cách phục vụ tốt hơn".

Sở hữu tầm nhìn từ tầng 23, Shri Restaurant & Lounge (quận 3) cung cấp thực đơn ẩm thực Âu giá từ 2,8 triệu đồng/2 khách.

Với không gian mở có sức chứa lớn, nơi đây gồm khu vực dining ngoài trời, phòng riêng có view bao quát thành phố, khu vực lounge và bar. Bầu không khí lãng mạn.

Nơi để thực khách vừa thưởng thức ẩm thực Âu, vừa ngắm cảnh thành phố. Ảnh: Shri.skydining.

Nhìn chung, giá cao so với chất lượng, tính đặc sắc của món ăn và mặt bằng chung. Chất lượng phục vụ chỉ ở mức tương đối. Không gian bên ngoài không được phục vụ khi trời mưa.

Buffet hải sản là gợi ý cho bữa tiệc đêm lễ. Ảnh: Lavelahotelsaigon.

Nếu muốn thưởng thức tiệc buffet hải sản, bạn có thể chọn lựa đến Mermaid Restaurant ở tầng 25 của khách sạn La Vela Saigon (quận 3).

Toạ lạc vị trí đắc địa cùng tầm nhìn 360 độ bao quát thành phố, đây là địa chỉ phù hợp để thực khách dành khoảng thời gian bên gia đình, bạn bè và ngắm những màn pháo hoa lung linh.

Thực đơn buffet được phục vụ vào 30/4-1/5 vào 18h-21h30 với giá khoảng hơn 1,3 triệu đồng/khách.

Nhìn chung, đa phần khách từng trải nghiệm đánh giá đồ ăn phong phú, song chất lượng món chỉ ở mức tương đối.