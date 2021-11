Đa dạng dòng sách khoa học ở Việt Nam

Nhằm cung cấp tri thức hiện đại tới bạn đọc, nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành đã thực hiện các ấn phẩm khoa học dành cho từng lĩnh vực, lứa tuổi riêng biệt.

Sách khoa học là mảng đặc thù, có biên độ trải rộng nhiều lĩnh vực cũng như độ khó về kiến thức. Do đó, dòng sách này thường kén độc giả.

Thời gian gần đây, cùng sự nở rộ của sách phi hư cấu, sách khoa học đang có xu hướng phát triển. Một số nhà xuất bản, công ty phát hành lập tủ sách khoa học riêng, đi theo các nhánh khác nhau tạo nên sự đa dạng cho mảng sách này.

Có giá khá cao (699.000 đồng), sách Tri thức về vạn vật được phát hành 13.000 bản. Ảnh: ETS.

Nhiều dòng sách khoa học đang phát triển

Nhà xuất bản Trẻ là đơn vị thực hiện nhiều đầu sách khoa học, đặc biệt là sách vật lý thiên văn, khoa học vũ trụ. Đơn vị này mua bản quyền, xuất bản nhiều đầu sách của các tác giả nổi tiếng. Trong đó, có sách của Stephen Hawking như: Lược sử thời gian, Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, Lỗ đen, Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn; sách của Trịnh Xuân Thuận: Hỗn độn và hài hòa, Sự đầy của cái không, Những con đường của ánh sáng, Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ…

Trong số các đơn vị làm sách khoa học hiện nay, ETS là đơn vị mới, chuyên làm sách giáo dục, khoa học kỹ thuật. Đơn vị này làm nhiều đầu sách khoa học thường thức, sách giáo dục, đặc biệt là dòng sách kiến thức khoa học tự nhiên cho thanh thiếu niên.

Bà Lê Bích Ngọc - Giám đốc ETS - cho biết với phương châm đưa tri thức hiện đại từ các nơi trên thế giới về với trẻ em Việt Nam, các tựa sách xuất bản đều mang hàm lượng giá trị tri thức cao. Hai năm qua, số sách dành cho độ tuổi từ 6-25 chiếm tỷ lệ 80% tổng số sách của ETS.

Công ty Đông A với thế mạnh làm sách đẹp thường thực hiện các cuốn sách khoa học có minh họa, được trình bày trực quan. Đơn vị này mua bản quyền từ một số nhà xuất bản uy tín như Dorling Kindersley, Fleurus, Thames & Hudson… để làm sách khoa học cho thiếu nhi.

Nhã Nam là đơn vị có tiếng trong lĩnh vực sách văn chương cũng tham gia làm nhiều cuốn khoa học, nhất là công trình khoa học xã hội và nhân văn. Đơn vị này phát hành những đầu sách triết học của Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault; sách về phân tâm học của Carl Jung, Sigmund Freud, Alfred Adler; sách kinh tế học của Adam Smith, John Maynard Keynes; sách xã hội học của Émile Durkheim, Auguste Comte...

Hiện nay, Nhã Nam xuất bản các đầu sách có tính khoa học thường thức, phổ thông hơn, hướng đến nhiều lứa tuổi. Những đầu sách hướng đến lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên được biết tới nhiều như: Cool series, Kiến thức sinh tồn, Bách khoa thư khoa học… Với độc giả lớn hơn, đơn vị này có series sách Lược sử, sách của các tác giả như Rolf Dobell, Alain de Botton, Yuval Noah Harari…

Sách 21 bài học cho thế kỷ 21 có hơn 10.000 bản được phát hành. Ảnh: Nhã Nam.

Sách khoa học thường thức được quan tâm

Nhiều cuốn sách khoa học thường thức cung cấp kiến thức phổ thông đã gây chú ý trong thời gian vừa qua.

Theo đại diện ETS, bộ Bách khoa thư, trong đó cuốn Tri thức về vạn vật - Một thế giới trực quan chưa từng có được đông đảo bạn đọc đón nhận. Cuốn sách có nội dung trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, nhiều lĩnh vực với hình ảnh sắc nét giúp người đọc tiếp cận kiến thức một cách trực quan. Đây được coi là cuốn bách khoa thư cơ bản, trình bày trực quan, phù hợp học sinh trung học. Dù có giá bìa khá cao (699.000 đồng), tới nay, 13.000 bản sách được đưa ra thị trường.

Tương tự, các cuốn sách khoa học thường thức, sách trình bày trực quan của Đông A cũng được nhiều bạn đọc quan tâm. Bà Trần Hoài Thu, biên tập viên Công ty sách Đông A, cho biết sách khoa học nổi bật nhất của đơn vị này là series Big Ideas (Khái lược những tư tưởng lớn) với các tập sách như: Chính trị, Tâm lý học, Triết học, Tôn giáo, Kinh doanh, Khoa học. Đây đều là những đầu sách bán chạy với lần in đầu tiên là 2.000 bản, đa phần đều đã tái bản.

Sách lịch sử của Đông A cũng được đón nhận như các cuốn Lịch sử thế giới, Lịch sử khoa học, Lịch sử tự nhiên, Lịch sử quân sự… Để làm bộ sách này, Đông A đã mời nhiều chuyên gia biên dịch, hiệu đính, chăm chút trong công tác biên tập với mong muốn đem đến cho độc giả những ấn phẩm bổ ích, có thể sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu.

Công ty Nhã Nam cũng có những đầu sách khoa học bán vạn bản như Homo Deus, 21 bài học cho thế kỷ 21 (của tác giả Yuval Noah Harari); Luận về yêu, Sự an ủi của triết học (của tác giả Alain de Botton); Nghệ thuật tư duy rành mạch, Nghệ thuật sống hạnh phúc gặt thành công (của tác giả Rolf Dobell); loạt sách: How psychology works - Hiểu hết về tâm lý học, How money works - Hiểu hết về tiền, How business works - Hiểu hết về kinh doanh, How the body works - Hiểu hết về cơ thể, Khoa học về Yoga, The science of cooking - Khoa học về nấu ăn...

Bà Vũ Thu Hằng - Phó phòng sách Phi hư cấu Nhã Nam - cho hay việc những đầu sách này được độc giả đón nhận và phản hồi tốt là một tín hiệu đáng mừng.

“Điều đó cho thấy chất lượng sách và lượng kiến thức đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc. Trong cán cân so sánh với dòng sách văn học, kỹ năng, dòng sách này không hề kém cạnh hay thiếu sự đón nhận từ công chúng”, bà Hằng nói.