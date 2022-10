Đã có kết quả giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Công an Long An cho hay đã có kết luận giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai theo quyết định trưng cầu giám định của cơ quan an ninh điều tra.

Ngày 28/10, theo thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai. Cơ quan ANĐT đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo, tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả giám định ADN của C09 là căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành hoạt động tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Loạn luân đối với nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu. Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa sơ thẩm. Như đưa tin, ngày 24/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Tùng Vân và một số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Để thực hiện các bước điều tra làm rõ tin báo tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong ngày 24/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã đến lấy mẫu xét nghiệm ADN 28 người, bao gồm trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất. Theo đại diện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, thời gian qua, có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Tin báo tố giác cho rằng Lê Tùng Vân và những người lớn ở Tịnh thất bồng lai đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cơ quan ANĐT đã lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không. Trước đó, ngày 30/6, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Các bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Hoãn phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân TAND tỉnh Long An hoãn phiên xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Nhiều người ở Tịnh thất Bồng Lai chống đối khi công an lấy mẫu ADN Công an tỉnh Long An cho biết nhiều người ở Tịnh thất Bồng Lai chống đối khi được lấy mẫu ADN. Một số luật sư biện hộ cho nhóm này kéo đến ghi hình, có lời nói xuyên tạc.

https://vtc.vn/da-co-ket-qua-giam-dinh-adn-28-nguoi-o-tinh-that-bong-lai-ar710126.html?gidzl=5LkoR9aB1YaOHBjgcXCEAnP0i6wCHmyhMnBdE8fAN2bR7US_ZajSSbiVuJNQJ5zuMnonQJcqOOnra0eCBG