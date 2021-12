Cựu vụ trưởng trang thiết bị y tế bị khởi tố trong vụ Công ty Việt Á

Nhân viên Công ty Việt Á khai thủ đoạn chi tiền để bán kit xét nghiệm

Nhân viên Việt Á khai đã chi "lại quả" cho CDC Nghệ An và Hải Dương. Bộ Công an đã bắt giam Giám đốc CDC Hải Dương, còn lãnh đạo CDC Nghệ An phủ nhận lời khai này.