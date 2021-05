Cựu trưởng phòng MB Bank lừa đảo tiền tỷ

Nói dối về việc vay tiền cho khách hàng đáo nợ, cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội (MB Bank) chi nhánh Sơn La đã lừa đảo được tiền tỷ của nhiều người.

Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Duy Hưng (29 tuổi, ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Duy Hưng. Ảnh: Công an Sơn La.

Theo điều tra, Hưng là cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Quân đội (MB Bank) chi nhánh Sơn La. Từ tháng 9/2020, bị can nói dối về việc vay tiền cho khách hàng đáo nợ ngân hàng để vay tiền của người khác.

Vay được tiền, Hưng không cho ai vay đáo nợ ngân hàng mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Ngày 20/11/2020, Hưng bỏ việc và trốn khỏi địa phương khi không còn khả năng trả nợ.