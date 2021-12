Cựu Trưởng công an quận Đồ Sơn bị bắt tạm giam

Ông Trần Tiến Quang, cựu Trưởng công an quận Đồ Sơn, bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn.

Sáng 28/12, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tiến Quang (nguyên Trưởng công an, nguyên Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn) về Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Văn (Nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn) về cùng tội danh.

Theo Công an Hải Phòng, hai bị can trên bị khởi tố vì liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86, địa chỉ phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

Tháng 8 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra vụ án hình sự nêu trên. Cơ quan này cũng chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 6 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Đối với ông Trần Tiến Quang, khi đó làm Trưởng công an quận Đồ Sơn, cơ quan điều tra xác định các tài liệu, chứng cứ chưa đủ vững chắc để xác định ông chỉ đạo nhận tiền, làm sai lệch hồ sơ.

Còn quá trình làm việc, Trưởng công an quận Đồ Sơn cùng một số cán bộ khác đều khẳng định không nhận tiền để bỏ qua vụ án ma túy ở quán karaoke Hải Sơn 86.

Trước đó, hôm 17/5, sau khi nhiều cấp dưới của mình bị khởi tố, đại tá Trần Tiến Quang xin tạm nghỉ việc để đi chữa bệnh.

Đến ngày 16/11, Bộ trưởng Công an quyết định điều động đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, làm Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đến hôm nay, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có quyết định nêu trên sau nhiều tháng điều tra.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, rạng sáng 13/11/2020, Đội điều tra tổng hợp và Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đồ Sơn kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn 86, ở phường Hợp Đức. Tại đây, công an phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy 25 người dương tính với chất cấm.

Bị can Nguyễn Hữu Cường (cựu Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp) khai được Trưởng công an quận Đồ Sơn khi đó là ông Trần Tiến Quang và ông Phạm Quang Tuấn (khi đó làm Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn) chỉ đạo thực hiện việc nhận tiền của người thân nghi phạm để không xử lý hình sự vụ việc. Vẫn theo lời khai của bị can Cường, ông ta được ông Phạm Quang Tuấn nói đã chia 200 triệu đồng cho Nguyễn Thế Trung, khi đó làm Phó viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn. Tuy nhiên, ông Trung bác bỏ việc này.

Đến tháng 10, ông Trung (lúc này làm Phó viện trưởng VKSND huyện Bạch Long Vỹ) bị VKSND TP Hải Phòng tạm đình chỉ công tác để phục vụ các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.