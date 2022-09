Cựu trụ trì Chùa Nôm nhận bao nhiều tiền để chạy án

Bị can Hà Duy Tuấn nói đã đưa 970.000 USD cho cựu trụ trì Chùa Nôm, còn ông Nguyễn Ngọc Triệu khai chỉ nhận 400.000 USD.

Trong cáo trạng vụ chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) Nguyễn Minh Quân, của VKSND Tối cao truy tố Lê Thanh An (cựu cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an), Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt), Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Trụ trì Chùa Nôm), Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) và Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) về tội Môi giới hối lộ, khung hình phạt tù 8-15 năm.

Người còn lại liên quan vụ án là Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS xác định đầu năm 2021, ông Quân đưa cho Kiên 2,2 triệu USD để nhờ cựu cảnh sát này chạy án cho mình và một người khác đang bị Bộ Công an xác minh sai phạm về đấu thầu. Tháng 5/2021, Kiên không giúp được nên ông Quân yêu cầu bị can trả lại tiền. Sau đó, cựu cán bộ C03 trả lại 1,15 triệu USD , chiếm đoạt 1,05 triệu USD .

Từ trái qua là các ông Nguyễn Minh Quân và Trần Văn Long.

Giữa năm 2021, thông qua Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức) và Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt), ông Quân gặp luật sư Bùi Thị Hồng Giang (Giám đốc Công ty luật Bùi Gia). Ngày 29/4, hai bên ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với chi phí 1,2 tỷ đồng . Sau đó, ông Quân nhờ Giang giúp mình không bị truy cứu hình sự.

Cuối tháng 5/2021, ông Quân đưa tổng số tiền 120.000 USD cùng chai rượu Chivas 18 để nữ luật sư chi phí đối ngoại. Sau đó, bà Giang kể lại với Trần Văn Long và nhờ Long giữ 100.000 USD .

Để giúp ông Quân, cuối tháng 6/2021, luật sư Giang nhờ cựu cán bộ C03 Lê Thanh An tìm hiểu thông tin. Đầu tháng 7, bị can An thông báo đã nhờ được người có thể xin cho cựu giám đốc bệnh viện không bị xử lý, song không nói mức chi phí. Theo cáo buộc, sau cuộc gọi của An, bà Giang bảo Trần Văn Long gọi điện cho ông Quân, yêu cầu đưa cho Giang 1 triệu USD để nhờ người giúp.

Ngày 3/7/2021, Lê Thanh An hẹn gặp bà Giang tại quán ăn và yêu cầu phải đưa ngay 1,5 triệu USD để lo việc. Phát sinh thêm 500.000 USD nên Giang gọi điện để ông Quân chi thêm.

Sáng 5/7/2021, Lê Thanh An có việc đột xuất nên bị can bảo Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) đến nhận tiền. Hôm đó, theo chỉ dẫn của An, bị can Tuấn đã nhận 1 triệu USD từ luật sư Giang. Cuộc giao dịch này diễn ra trên ôtô Mercedes E300 tại cổng sau trụ sở Bộ Công an ở Hà Nội.

Sau khi nhận tiền, Tuấn nhờ bị can Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Trụ trì Chùa Nôm) tác động đến những người có thẩm quyền để giúp ông Quân thoát tội. VKS xác định sau cuộc gặp Tuấn, ông Triệu nói sẽ nhờ người giúp Quân rồi hẹn gặp ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành) vì cho rằng ông Đắc quen lãnh đạo ngành công an.

Khoảng tháng 7/2021, ông Triệu đến nhà ông Đắc đưa thùng nhãn, hộp chuông gió kèm túi xách bên trong đựng 100.000 USD . Theo cáo trạng, khi ông Triệu về, chủ nhà thấy trong túi có gói giấy dán kín, ông Đắc nghi là tiền nên đã mang đến chùa Nôm trả cho Nguyễn Ngọc Triệu.

Quá trình điều tra, Hà Duy Tuấn khai từng đưa 970.000 USD cho bị can Triệu. Tuy nhiên, ông Triệu khai chỉ nhận được 400.000 USD . Lời khai của bị can phù hợp với tường trình của nhân chứng là lái xe cho Tuấn. Do đó, cơ quan chức năng chỉ xác định bị can Tuấn đưa tiền 400.000 USD để nhờ ông Triệu giúp Nguyễn Minh Quân.