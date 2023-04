Cựu trợ lý Phó thủ tướng nhận 4,2 tỷ để phê duyệt 28 chuyến bay giải cứu

Người đưa hối lộ khai đã cám ơn ông Nguyễn Quang Linh 320.000 USD. Tuy nhiên, cựu trợ lý Phó thủ tướng khai chỉ nhận 180.000 USD.

Ban hành cáo trạng vụ chuyến bay giải cứu, VKSND Tối cao truy tố 54 bị can. Trong số này, ông Nguyễn Quang Linh (49 tuổi, nguyên Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực) và 20 cá nhân khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2021 đến 10/2021, ông Nguyễn Quang Linh được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt chuyến bay. Biết được vai trò của ông Linh, nhiều đại diện doanh nghiệp tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề nhờ bị can xem xét, giúp giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay.

Bị can Nguyễn Quang Linh

Một trong số đó là Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt. Ngày 8/12/2020, doanh nghiệp này gửi hồ sơ đến Văn phòng Chính phủ xin tổ chức các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam hồi hương. Do không được các cơ quan chức năng cấp phép, đầu năm 2021, bị can Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty Lữ Hành Việt) đã thống nhất với bị can Hoàng Anh Kiếm (lao động tự do) tìm cách xin cấp phép.

VKS xác định thông qua giới thiệu của ông Vũ Ngọc Quyền (Phó vụ trưởng Vụ Thư ký Biên tập Văn phòng Chính phủ), cuối tháng 1/2021, bị can Kiếm gặp ông Nguyễn Quang Linh tại phòng làm việc của nguyên Trợ lý Phó thủ tướng để nhờ giúp đỡ, tác động, cấp phép cho Công ty Lữ Hành Việt được tổ chức chuyến bay. Tuy nhiên, thời điểm đó, Chính phủ đang thực hiện chính sách giãn cách xã hội, hoãn các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước nên ông Linh nói rằng khi nào có chủ trương nối lại các chuyến bay sẽ thông báo để Kiếm biết.

Đến giữa tháng 3/2021, ông Linh chủ động trao đổi với Kiếm sẽ giải quyết cho Công ty Lữ Hành Việt tổ chức 2 chuyến bay để đánh giá về năng lực công ty và thỏa thuận chi phí 10.000 USD mỗi chuyến bay. Sau đó, ông Linh hướng dẫn Kiếm chuẩn bị hồ sơ.

Nhận được hồ sơ, bị can Linh chuyển cho bị can Nguyễn Tiến Thân (cựu Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế) tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt 2 chuyến bay cho Công ty Lữ Hành Việt. Đến cuối tháng 3/2021, Kiếm tiếp tục gặp, đặt vấn đề và được ông Linh giúp Lữ Hành Việt phê duyệt thêm 16 chuyến bay.

Cáo buộc nêu quá trình giúp Công ty Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay trên, ông Nguyễn Quang Linh đã nhận hối lộ của Hoàng Anh Kiếm 4 lần. Về số tiền, bị can Kiếm khai đưa ông Linh tổng số tiền 320.000 USD nhưng cựu trợ lý Phó thủ tướng khai chỉ nhận 180.000 USD .

"Lời khai của bị can Nguyễn Quang Linh về số tiền đã nhận phù hợp với thỏa thuận giữa Linh và Kiếm là 10.000 USD /chuyến bay. Do vậy, VKS xác định tổng số tiền bị can Nguyễn Quang Linh nhận hối lộ 4 lần của Hoàng Anh Kiếm là 180.000 USD , tương đương trên 4,1 tỷ đồng ", cáo trạng nêu.

Ngoài ra, đầu tháng 4/2021, bị can Nguyễn Mai Anh (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế) còn đưa 100 triệu đồng cho ông Nguyễn Quang Linh để ông Linh trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt nhanh 10 chuyến bay cho Công ty ATA và Công ty Investco của bị can Nguyễn Thị Tường Vy.