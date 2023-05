Cựu tổng giám đốc Chu Tiến Dũng bị VKS đề nghị 7-8 năm tù

Theo đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Chu Tiến Dũng có vai trò chủ mưu trong vụ án, nên phải chịu trách nhiệm với số tiền 22 tỷ đồng thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngày 30/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng bị cáo Chu Tiến Dũng có vai trò chủ mưu trong vụ án. Bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền 22 tỷ đồng thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoành Hoa (Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS), theo kiểm sát viên, bị cáo đáng lẽ phải cẩn trọng kiểm tra tất cả quy định về chuyển nhượng tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp, đảm bảo việc bảo toàn tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo đã chấp thuận phương án thoái vốn và chỉ đạo Chu Tiến Dũng thoái 70% vốn CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng , nên phải chịu trách nhiệm chính đối với sai phạm này.

Các bị cáo còn lại bị cáo buộc có vai trò đồng phạm giúp sức. Song kiểm sát viên đánh giá hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, VKS đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để giảm một phần trách nhiệm cho các bị cáo.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng mức án 7-8 năm tù, đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Hoành Hoa 3-4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị phạt từ 15 tháng tù (cho hưởng án treo) cho đến 7 năm tù về cùng tội danh trên.

Bị cáo Chu Tiến Dũng tại tòa. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, đối với Công ty cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ.

Ngày 15/1/2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng có hành vi vi phạm pháp luật. Nhà chức trách xác định bị can Chu Tiến Dũng và các đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng , thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,6 tỷ đồng .

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước xảy ra tại CNS và các công ty con, gồm: Công ty CP điện tử và dịch vụ công nghiệp Sài Gòn (Sagel), TIE và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoa Mai. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành các yêu cầu định giá tài sản đối với tài sản liên quan về chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định; thoái vốn; góp vốn thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án liên quan các công ty trên; song đến nay, hội đồng định giá tài sản đều chưa có kết luận định giá tài sản, nên chưa xác định được hậu quả thiệt hại xảy ra, tính chất, mức độ của các hành vi sai phạm.

Ngoài ra, do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa triệu tập, lấy lời khai của ông Nguyễn Như Hưng (Tổng giám đốc Sagel, người đại diện vốn của CNS tại Sagel), nên chưa làm rõ được việc bàn bạc, thỏa thuận giữa ông Hưng và các cá nhân liên quan trong việc làm trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Sagel.

Để đảm bảo tính toàn diện, triệt để khi xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Sagel, TIE và Công ty Hoa Mai, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiếp tục điều tra, xác minh.

Bị cáo Chu Tiến Dũng (giữa) và đồng phạm. Ảnh: Hoàng Dương.