Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát ở đâu?

3. Phim nào của tài tử Ma Dong Seok bị cấm chiếu ở Việt Nam? Unstoppable

The Gangster, the Cop, the Devil

Deep Trap

The Outlaws 2 Ngày 7/7, Yonhap News đưa tin bộ phim The Outlaws 2 với sự tham gia của tài tử Ma Dong Seok bị cấm chiếu ở Việt Nam. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết nguyên nhân cấm chiếu là phim có nhiều cảnh đánh đập, bạo lực, giết người vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh. Ngoài ra, phim cũng có nhiều hình ảnh miêu tả chiến sĩ Việt Nam không phù hợp với tinh thần những người mặc áo ngành công an. Ảnh: Mega Box Plus M.