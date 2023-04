Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ như thế nào?

13 doanh nghiệp tiếp cận cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bằng mối quan hệ cá nhân, hoặc thông qua vợ của bị can này để hối lộ 21,5 tỷ đồng để được cấp phép tổ chức chuyến bay giải cứu.

Trong kết luận điều tra ban hành ngày 3/4 về vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Trong số này, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 21,5 tỷ đồng .

Nâng đỡ 13 doanh nghiệp

Kết luận điều tra xác định từ tháng 4/2020 đến tháng 1/2022, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã tập hợp, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt tổ chức thực hiện 772 chuyến bay đưa công dân từ nước về nước (400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo). Quá trình cấp phép các chuyến bay công dân tự trả phí, các cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn đã tạo thành nhóm lợi ích, đưa ra nhiều yêu cầu, gây khó khăn cho doanh nghiệp đề xuất được cấp phép chuyến bay.

Với chức vụ là Thứ trưởng, phụ trách Cục Lãnh sự, bị can Tô Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay theo đề xuất của Cục Lãnh sự trước khi xin ý kiến của tổ công tác gồm nhiều bộ ngành liên quan. Giai đoạn Văn phòng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, tham mưu đề xuất lãnh đạo Chính phủ xét duyệt, cấp phép chuyến bay, bị can Tô Anh Dũng có nhiệm vụ ký đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo trên cơ sở ý kiến thống nhất của tổ công tác 5 Bộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, biết được vai trò của Tô Anh Dũng, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề để ông Tô Anh Dũng giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay theo thẩm quyền. Trong các lần gặp nhau đầu tiên, bị can Dũng đã đồng ý với đại diện 13 doanh nghiệp về việc bị can Dũng sẽ hỗ trợ, chỉ đạo cán bộ cấp dưới tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao làm thủ tục, giúp các doanh nghiệp xin cấp phép bay được cấp phép, tổ chức chuyến bay Combo.

Bị can Tô Anh Dũng và đại diện 13 doanh nghiệp không thỏa thuận về số tiền sẽ phải chi cho bị can Dũng, nhưng cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đại diện các doanh nghiệp đều hiểu việc doanh nghiệp được tham gia tổ chức chuyến bay sẽ có lợi nhuận. Đại diện doanh nghiệp sẽ chi tiền "cảm ơn" và thực tế bị can Dũng đã nhiều lần nhận tiền của đại diện doanh nghiệp.

Nhiều lần nhận hối lộ tại trụ sở Bộ Ngoại giao

Theo kết luận điều tra, tháng 5/2020, bị can Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, thông qua quan hệ cá nhân đã liên hệ, gặp bị can Dũng tại phòng làm việc của Tô Anh Dũng tại Bộ Ngoại giao.

Tại đây, Mơ đặt vấn đề và được Dũng đồng ý giới thiệu với hãng hàng không Vietnam Airlines để Công ty An Bình tham gia chuyến bay giải cứu với vai trò xuất vé cho các hãng hàng không và được cấp phép tổ chức các chuyến bay combo.

Quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt các chuyến bay combo cho nhóm doanh nghiệp của Hoàng Diệu Mơ, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, bị can Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Hoàng Diệu Mơ 8 lần với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng . Trong đó, 6 lần bị can Dũng nhận hối lộ tại văn phòng làm việc của Dũng tại trụ sở Bộ Ngoại giao và 2 lần nhận tiền tại gần cổng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, bị can Dũng còn nhận hối lộ thêm 13 tỷ đồng để giải quyết thủ tục cấp phép các chuyến bay cho các công ty gồm Công ty Lữ Hành Việt; Công ty TNHH du lịch và dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam; Công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh; Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Công ty Bluesky; Công ty Cổ phần quốc tế Sao Hà Nội; Công ty TNHH G Việt Nam 19; Công ty Cổ phần giáo dục Masterlife; Công ty Hoàng Long Luxury; Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch Phượng Hoàng; Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Bầu trời Hà Nội; Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt.

Trong số này, đa số các doanh nghiệp tiếp cận bị can Dũng bằng các mối quan hệ cá nhân, riêng Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam (Công ty ATA) tiếp xúc với bị can Dũng thông qua bà Trần Phi Nga (vợ bị can Dũng).

Cụ thể, tháng 7/2021, thông qua quan hệ cá nhân, bị can Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty Công ty ATA gặp bà Trần Phi Nga để tìm cách tiếp cận Tô Anh Dũng để xin giải quyết thủ tục xét duyệt, cấp phép các chuyến bay combo.

Sau đó, Vy đã nhiều lần gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giải quyết thủ tục để được cấp phép các chuyến bay cho Công ty ATA, Invest của Vy. Quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp phép, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Thị Tường Vy 3 lần với tổng số tiền 115.000 USD ( 2,6 tỷ đồng ). Trong đó có lần Vy nhờ bà Nga chuyển cho chồng túi quà trong đó có 50.000 USD .