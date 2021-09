Cựu sếp Vietcombank bị cáo buộc gây thất thoát hàng chục tỷ

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển cùng cấp dưới để xảy ra sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại hơn 41,2 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận bổ sung, tái đề nghị VKS truy tố ông Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô) cùng 14 bị can khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại Khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999.

Từ năm 2010 đến tháng 12/2014, ông Chuyển bị cáo buộc chỉ đạo Trần Anh Huy (cựu trưởng phòng tín dụng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (cựu cán bộ chi nhánh) lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định, đề xuất hạn mức tín dụng nhưng không tổ chức họp hội đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển tại phiên tòa năm 2019. Ảnh: Minh Anh.

Ông Chuyển cùng cấp dưới đã ký và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức thông qua hình thức giấy nhận nợ, sử dụng các ủy nhiệm chi, giấy ghi nợ do khách hàng ký sẵn.

Từ đó, Vietcombank chi nhánh Tây Đô giải ngân theo 56 hợp đồng trên cho 4 nhóm khách hàng doanh nghiệp vay vốn gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương, An Đô với số tiền gần 2.700 tỷ đồng .

Sau khi được giải ngân, các nhóm khách hàng trên đã sử dụng hơn 2.380 tỷ đồng để trả nợ và thanh toán tiền lãi cho các khoản vay. Tuy nhiên, số tiền hơn 2.380 tỷ chưa ra khỏi ngân hàng, Vietcombank không bị thiệt hại tài sản nên cơ quan điều tra xác định hành vi này không vi phạm pháp luật hình sự.

Đối với khoản 310 tỷ đồng được 4 nhóm khách hàng rút ra khỏi nhà băng để chi tiêu, hiện tài sản này không có khả năng thu hồi. Bộ Công an cho rằng đây là thiệt hại của vụ án, xuất phát từ việc bị can Nguyễn Minh Chuyển chỉ đạo cho vay trái quy định.

Theo kết luận bổ sung, ông Chuyển và các cựu cán bộ nhà băng phải cùng chịu trách nhiệm hình sự do gây thiệt hại cho Vietcombank hơn 41,2 tỷ đồng . Trong đó, bị can Chuyển được xác định chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức.

Vụ án liên quan những sai phạm tại Vietcombank chi nhánh Tây Đô là một trong những vụ vi phạm quy định về hoạt động cho vay tín dụng lớn tại TP Cần Thơ. Tháng 6/2015, cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Đến nay, cơ quan tố tụng các cấp đã ban hành 8 bản kết luận điều tra, điều tra bổ sung và 3 cáo trạng.

Qua nhiều lần xét xử, tháng 11/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do có vi phạm về tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.