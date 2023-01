Cựu sao Momoland mặc áo mưa du lịch Hội An

Yeonwoo, cựu thành viên nhóm nhạc Momoland, đăng tải hình ảnh du lịch ở Hội An (Quảng Nam) ngày đầu năm.

Yeonwoo thả đèn hoa đăng trên sông Hoài. Ảnh: Chloelxxlxx.

Những bức ảnh này được Yeonwoo chia sẻ vào ngày 29/1 với chú thích: "Mình cũng đi Hội An cùng chị gái".

Nữ diễn viên Hàn Quốc tới Hội An vào ngày thời tiết không quá đẹp. Cô cũng trải nghiệm thả đèn hoa đăng trên sông Hoài nhưng phải mặc thêm áo mưa. Trong một số bức ảnh khác, Yeonwoo cũng cho thấy mình phải mặc áo mưa khi thăm thú Hội An do thời tiết không ủng hộ.

Dù vậy, cựu thành viên Momoland vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị như thử các món đặc sản, cà phê ở phố cổ này. Cũng theo Yeonwoo chia sẻ, trong chuyến ghé thăm Hội An đầu xuân này, cô đã lưu trú ở một resort 5 sao, tọa lạc tại bãi biển phía nam thành phố.

Diễn viên Hàn Quốc thích thú với trải nghiệm du lịch Hội An. Ảnh: Chloelxxlxx.

Ở phần bình luận, nhiều fan Việt tỏ ra thích thú khi thần tượng xuất hiện tại Hội An. Yeonwoo nhận được nhiều lời chào mừng từ các fan. Hội An vốn là điểm đến rất nổi tiếng với du khách lẫn ngôi sao Hàn Quốc. Trước Yeonwoo, Lia (ITZY), diễn viên Eugene (phim Penthouse)... cũng từng ghé thăm phố cổ nổi tiếng của Việt Nam.

Yeonwoo là cựu thành viên nhóm nhạc Momoland. Trong thời gian còn hoạt động, cô đóng vai trò visual của nhóm và nổi tiếng nhờ ngoại hình không kém cạnh Nancy. Hiện tại, cô đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất còn Momoland cũng vừa chính thức tan rã.