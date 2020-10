Cựu Phó tổng giám đốc BIDV khai bị ép làm sai

Chiều muộn 26/10, sau khi đại diện VKSND công bố 102 trang cáo trạng, HĐXX TAND Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ ông Trần Bắc Hà làm thất thoát gần 1.670 tỷ đồng của BIDV.

Trả lời chủ tọa, Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV) thừa nhận các cáo buộc của VKS nhưng xin được giải trình lý do các sai phạm. Bị cáo khai đã ký phê duyệt vào các văn bản chỉ đạo chi nhánh cho vay, sửa đổi điều kiện cấp tín dụng để cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Với cáo buộc gây thiệt hại cho BIDV gần 800 tỷ, ông Lang tường trình từ đầu, ông đã thấy dự án có nhiều rủi ro. Sau đó, bị cáo đề xuất cần bổ sung thêm tài sản đảm bảo khi cho Công ty Bình Hà vay.

Tuy nhiên, bị cáo khai thời điểm đó, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) không đồng ý và doạ "sẽ cách chức". Ông Lang cho rằng trong vụ án này, bản thân chỉ có vai trò mờ nhạt. Bị cáo không tham gia giai đoạn thẩm định, kiểm soát cho vay tín dụng.

"Bị cáo thấy mình chỉ là một phần của công đoạn nên cũng có một phần trách nhiệm", Trần Lục Lang giãi bày.

Một cựu Phó tổng giám đốc khác của BIDV là Đoàn Ánh Sáng được gọi hỏi sau phần trả lời của ông Lang. Cũng giống như người đồng chức, ông Sáng không phản bác cáo trạng.

Tuy nhiên, ông Sáng tiếp tục cho rằng bản thân bị cấp trên ép buộc trong việc đồng ý với đề xuất cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà. Theo lời khai, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo việc thẩm định phê duyệt cho vay. Còn quyền quyết định thuộc về HĐQT.

"Giai đoạn này tài sản đảm bảo của Công ty Bình Hà không có, vốn cổ đông cũng không đủ nhưng vì sao ngân hàng lại cấp hạn mức tín dụng?. Nghe chủ tọa truy vấn, ông Sáng im lặng.

Ngày mai (27/10), HĐXX tiếp tục phần xét hỏi liên quan việc BIDV cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Lục Lang thuộc bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT về việc đánh giá rủi ro, cấp tín dụng. Dù phía nhà băng đã chỉ ra 8 rủi ro trong việc cho Công ty Bình Hà vay vốn nhưng ông Lang vẫn đề xuất HĐQT sửa điều kiện, cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà.

Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đề xuất nhưng bị cáo không tham mưu cho HĐQT dừng giải ngân, tiếp tục đề xuất gia hạn thời hạn cấp tín dụng. Ông Lang nhận thức việc cấp tín dụng là sai, nhưng không dám làm trái chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Bị cáo Đoàn Ánh Sáng là Phó tổng giám đốc phụ trách Khách hàng doanh nghiệp. Ông biết tổ thẩm định đánh giá doanh nghiệp, chủ đầu tư không đủ năng lực góp vốn và phương án trả nợ đều không khả thi.

Tuy nhiên, ông Sáng vẫn ký đề xuất cho Công ty Bình Hà vay và thay đổi điều kiện cấp tín dụng lần thứ nhất cho doanh nghiệp này. Hành vi của ông Sáng khiến BIDV mất vốn.

VKS cáo buộc giai đoạn 2008-2016, ông Trần Bắc Hà đã lợi dụng chức vụ, lấy danh nghĩa BIDV để cho 2 công ty sân sau vay vốn dù các doanh nghiệp này không đủ điều kiện cấp tín dụng.

Cơ quan tố tụng xác định ông Hà đã chỉ đạo cấp dưới cho Công ty Bình Hà vay hơn 3.100 tỷ đồng . Tổng dư nợ của công ty này tại BIDV không có khả năng thu hồi là gần 800 tỷ.

Đối với Công ty Trung Dũng, theo quy định, tiền bán bò thu được phải chuyển về tài khoản của Công ty Bình Hà tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh để đối trừ công nợ. Tuy nhiên, Trần Duy Tùng và các bị can đã chiếm đoạt gần 150 tỷ của nhà băng. Tại thời điểm cơ quan tố tụng truy tố 12 bị can, các công ty Bình Hà và Trung Dũng đã dừng hoạt động do thua lỗ.