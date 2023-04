Cựu Phó chủ tịch Quảng Nam 9 lần nhận tiền để cấp chủ trương cách ly

Ông Trần Văn Tân bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp, sau đó cấp chủ trương cho công dân cách ly tại hệ thống khách sạn của Vinpearl.

Trong kết luận điều tra ban hành ngày 3/4 về vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Trong số này, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân (44 tuổi) cùng 20 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận, đầu tháng 2/2020, UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Văn Tân làm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch.

Quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam, bị can Tân bị cáo buộc có 9 lần nhận tiền từ các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu trời xanh), Lê Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc công ty này). Mục đích để tỉnh cấp chủ trương cho công dân trên các chuyến bay do công ty của Hằng tổ chức được cách ly y tế tại địa phương.

Ông Trần Văn Tân bị đề nghị truy tố khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ảnh: Thanh Đức.

Lần thứ nhất, tháng 5/2021, bị can Hằng thông qua bà Linh (nhân viên thuộc Công ty cổ phần Vinpearl) liên hệ và gặp ông Tân tại phòng làm việc của ông này tại UBND tỉnh Quảng Nam. Nghe Hằng đặt vấn đề, ông Tân đã đồng ý chấp thuận cho công dân trên các chuyến bay do công ty của Hằng tổ chức được cách ly y tế tại hệ thống khách sạn của Vinpearl Hội An, TP Hội An.

Tại buổi gặp trên, bà Hằng đưa cho ông Tân 600 triệu đồng. Ngày 21/5/2021, nguyên Phó chủ tịch Quảng Nam ký văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản về cách ly tại Quảng Nam. Từ ngày 31/5/2021 đến 31/12/2021, Hằng tiếp tục có 8 lần gặp và đưa cho ông Tân tổng số tiền 4,4 tỷ đồng . Trong đó, bà Hằng 2 lần đi cùng bà Linh đến nơi làm việc của ông Tân, sau đó Hằng đưa tiền.

CQĐT xác định ông Trần Văn Tân trong thời gian được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch, đã nhận 5 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng. Sau đó, ông Tân cấp chủ trương cho các doanh nghiệp của Hằng đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam trên 56 chuyến bay.

Giai đoạn điều tra, bị can Trần Văn Tân nhận thức được hành vi của mình, gia đình bị can nộp lại 2 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính. Cựu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với CQĐT.

"Đề nghị VKSND Tối cao, tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03/2020/NQ-ILĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự khi định khung hình phạt", kết luận nêu.

Đối với bà Linh, CQĐT nêu rõ người này đã giới thiệu bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng đến gặp ông Trần Văn Tân xin chủ trương cách ly y tế để Công ty Bầu trời xanh đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương đến cách ly tại các cơ sở lưu trú ở Quảng Nam. Bà Linh không thỏa thuận chi phí giới thiệu, không biết việc đưa, nhận hối lộ giữa các bị can và không được hưởng lợi cá nhân. Do đó, cơ quan chức năng thấy bà Linh không đủ không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Ngoài ông Trần Văn Tân, Cơ quan ANĐT xác định một số cá nhân khác tại Quảng Nam cũng nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý ở giai đoạn sau của vụ án.

Trong 54 bị can, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam; ông Nguyễn Quang Linh (nguyên Trợ lý Phó thủ tướng); ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Chử Xuân Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND Hà Nội) cùng 16 bị can bị khác đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. 33 bị can còn lại bị cáo buộc các tội danh Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.