Cứu người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau, tức ngực trái và cảm giác khó thở với tổn thương động mạnh vành nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân là N.V.C., nam, 83 tuổi, trú tại Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ. Ông C. có tiền sử hút thuốc lào nhiều năm và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp sau khi nhập viện.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Kết quả cho thấy bệnh nhân có tổn thương nặng tại 3 nhánh động mạch vành, trong đó, nhánh phải tắc hoàn toàn, hẹp nặng 2 nhánh trái.

Các bác sĩ can thiệp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân đã được xử trí bước đầu can thiệp đặt 1 stent động mạch vành phải. Tuy nhiên, động mạch vành trái tổn thương rất phức tạp nên cần sự hỗ trợ của kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch vành để đánh giá tổn thương cũng như tính toán kỹ thuật can thiệp phù hợp.

Sau khi đánh giá, bệnh nhân đã được ê-kíp can thiệp nong và đặt 3 stent vào động mạch vành trái. Qua can thiệp, ông C. phục hồi tốt và có thể xuất viện sau 2 ngày.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch, Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, đây là kỹ thuật can thiệp khó khi tổn thương nằm ở vị trí ngã 3, chia đôi động mạch vành. Tổn thương này rất hiếm gặp khi chỉ chiếm khoảng 5% bệnh nhân mắc bệnh liên quan động mạch vành.

"Đây là tổn thương nặng, phức tạp và dẫn đến nguy cơ tử vong cao nếu bệnh nhân không được can thiệp kịp thời", bác sĩ Sơn nhận định.

Vị chuyên gia này khuyến cáo để phòng bệnh, người dân không nên hút thuốc lá, thuốc lào, đồng thời xây dựng chế độ ăn hợp lý, tập luyện lành mạnh cũng như khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm triệu chứng và bệnh lý liên quan tim mạch.

Với những người đã được phát hiện các bệnh lý về tim mạch, rối loạn chuyển hóa như mỡ máu, tiểu đường..., người bệnh cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ để tránh biến chứng nguy hiểm.