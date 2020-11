Cựu HLV thể lực CLB Nam Định: 'Lukas Podolski từng đập cửa phòng tôi'

Huấn luyện viên thể lực người Đức Nils Haacke kể lại những kỷ niệm đẹp trước khi được ông Jurgen Gede giới thiệu đến Việt Nam làm việc.

Nils Haacke sinh năm 1967, là huấn luyện viên thể lực người Đức, từng có thời gian làm việc nhiều năm ở châu Âu trước khi chuyển sang thử sức ở Đông Nam Á.

V.League 2020 là mùa giải đầu tiên Nils Haacke làm việc tại Việt Nam. Thông qua việc cải thiện nền tảng thể lực cho các cầu thủ, chuyên gia người Đức đã thể hiện đóng góp đáng kể trong chiến dịch trụ hạng thành công của CLB Nam Định.

Trong cuộc trò chuyện với Zing, ông Nils Haacke mang đến những góc nhìn, câu chuyện thú vị về công việc của HLV thể lực, khái niệm còn mới với bóng đá Việt Nam.

Nils Haacke từng "lỡ hẹn" với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Lê Ngọc.

- Xin chào HLV Haacke, cơ duyên nào đưa ông đến Việt Nam làm việc?

- Jurgen Gede là người giới thiệu tôi đến Việt Nam. Đầu năm nay, ông ấy gọi điện cho tôi và nói: “Ông có muốn đến làm việc cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không? Họ mong ông có thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển bằng việc cải thiện nền tảng thể lực, tốc độ cho các thế hệ tuyển thủ quốc gia”.

Tôi lập tức nhận lời trong sự hào hứng. Không may cho tôi, đại dịch đã phá hỏng kế hoạch này. Một tuần sau đó, VFF gọi tôi và thông báo họ không nhận tôi nữa. Trong cái rủi có cái may, một cán bộ VFF gửi email cho tôi và thông báo tôi được giới thiệu cho HLV Nguyễn Văn Sỹ ở CLB Nam Định. Đó là cái duyên đưa tôi đến với bóng đá thành Nam.

Tôi đã dành 4 ngày để chuẩn bị visa và hàng đống giấy tờ cần thiết để đến Việt Nam làm việc. Sau khi tôi trải qua 2 tuần cách ly, toàn quốc bước vào giãn cách xã hội, CLB Nam Định không thể ra sân tập luyện. Nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt khó chỉ bằng cách tập luyện trong nhà, tôi là người trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ duy trì và nâng cao nền tảng thể lực.

Sao Bayern, Arsenal và tuyển Đức từng khiến Nils Haacke phải nể phục về ý chí chiến đấu. Ảnh: NVCC.

Cậu học trò đặc biệt

- Ông có thể kể về quãng thời gian làm việc ở quê nhà không? Ở đó hẳn ông từng làm việc với những cầu thủ nổi tiếng.

- Khi bắt đầu sự nghiệp làm HLV thể lực, tôi có duyên được ký hợp đồng với FC Koln, nơi từng sản sinh ra nhiều tên tuổi của bóng đá Đức. Tôi làm ở đó chừng 5 năm. Bạn biết Lukas Podolski chứ? Anh chàng tuyển thủ Đức mang dòng máu Ba Lan ấy?

Năm 2004, khi tôi mới gặp lần đầu, cậu ta còn rất trẻ, thân hình nhỏ con, mỏng manh lắm. Lúc đó, ít người nghĩ cậu ấy có thể trở thành một ngôi sao. Ngay năm đầu tiên, tôi đã nhận ra tiềm năng và lên kế hoạch phát triển thể chất cho cậu ấy.

Năm 2006, Lukas sang Bayen. Cậu ấy thường gọi điện kể với tôi về cuộc sống không hạnh phúc ở Munich. Ngay từ đầu, tôi đã biết đó là quyết định khó khăn của Lukas dù cậu ấy kiếm được khá nhiều tiền.

- Câu chuyện của Lukas Podolski là gì, thưa ông?

- Lãnh đạo Bayern Munich mua Lukas về không phải để cho cậu ấy chơi bóng và phát triển thành cầu thủ lớn. Sự thật là ở thời điểm đó, Lukas còn rất trẻ, trong khi hàng công Bayern lại có hàng loạt tên tuổi lớn. Cậu ấy nói mình rất buồn khi phải liên tục ngồi dự bị. Một thời gian sau, Lukas trở về.

- Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa ông và Lukas Podolski, thưa ông?

- Có một dịp Lukas bị chấn thương mắt cá (chấn thương phổ biến trong giới cầu thủ), tôi được yêu cầu chăm sóc đặc biệt cho cậu ấy trong khoảng 3 tuần. Đó là khoảng thời gian tôi bị ấn tượng mạnh bởi ý chí mạnh mẽ trong con người Lukas Podolski.

Không như những học trò khác của tôi, những người luôn uể oải trước những bài tập phục hồi, Lukas đón nhận nó với niềm vui. Ngày qua ngày, từ 8h tới 20h, suốt 12 tiếng, Lukas thể hiện sự chuyên nghiệp tới mức làm tôi phát bực.

Sáng nào cũng vậy, cậu ấy đến đập cửa phòng tôi và gọi tôi đi tập. Có hôm tôi đang ngủ, chưa đến giờ dậy, cậu ấy đã đến đập cửa và hô ầm ĩ “hey coach, come on to work, come on to work”. Tôi toàn phải đuổi cậu ấy đi.

Đó là khoảng thời gian khó quên trong sự nghiệp của tôi, bởi sau Lukas, tôi hiếm khi gặp cầu thủ nào như vậy trong đời. Sau này, khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức, Lukas đều gọi điện tâm sự với tôi trước mỗi trận đấu.

Nils Haacke được BHL CLB Nam Định tôn trọng vì luôn biết giới hạn của mình ở đâu. Ảnh: Trọng Hiếu.

Tinh thần Đức ở CLB Nam Định

- Ở V.League chỉ có CLB Nam Định, HAGL và Becamex Bình Dương là các đội hiếm hoi thuê HLV thể lực chuyên trách người nước ngoài. Vậy vai trò của HLV thể lực là gì, thưa ông?

- Công việc của HLV thể lực điển hình là thiết kế và vận hành các bài tập nhằm giúp các cầu thủ trở thành phiên bản tốt hơn về mặt thể chất. Khi các cầu thủ được phát triển hơn, họ sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu chiến thuật của HLV trưởng. Một cầu thủ có thể chất tốt còn có thể tránh được những chấn thương hoặc hồi phục chấn thương nhanh hơn bình thường.

Công việc của tôi không chỉ đơn thuần là huấn luyện các vận động viên, mà còn là bác sĩ tâm lý của họ nữa. Tôi luôn nhận ra sự thay đổi dù nhỏ nhất trong mắt các cầu thủ. Đôi lúc họ cần ai đó ở bên và tôi thường bảo họ: “Này, đi ăn không? Này, cậu đang sợ sệt điều gì thế? Có vấn đề gì, hãy nói tôi và tôi có thể giúp cậu”.

Các đội bóng chuyên nghiệp trên thế giới, thậm chí ở Thái Lan đều có HLV thể lực chuyên trách, đây là điều bóng đá Việt Nam còn thiếu.

- Các cầu thủ trẻ Nam Định thường xuyên được gọi lên tập trung đội tuyển trẻ quốc gia trong thời gian gần đây. Ông đánh giá thế nào về năng lực của họ?

- Nhiều cầu thủ CLB Nam Định tỏ ra ngạc nhiên và thích thú với những bài tập của tôi vì họ chưa từng được tập theo giáo án như vậy bao giờ. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của họ.

Cầu thủ Việt Nam nói chung đều có kỹ thuật tốt nhưng thể hình nhỏ. Trong bóng đá, kỹ thuật tốt là chưa đủ. Bóng đá đỉnh cao cần có sự kết hợp của kỹ thuật, thể hình, thể lực và tâm lý. Công việc của tôi là làm sao dung hòa được những yếu tố đó.

HLV Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Dũng và các thành viên BHL đều ủng hộ tôi. Tôi biết giới hạn của mình và không vượt quá giới hạn đó nên họ tôn trọng và tin tưởng tôi. Chúng tôi đã không thể trụ hạng thành công nếu không có sự đoàn kết của cả BHL lẫn các cầu thủ. Ông Dũng bảo rằng ông rất thích sự mới mẻ mà tôi mang đến cho các cầu thủ CLB Nam Định, rằng tôi đã chạm vào trái tim và phát huy tiềm năng của họ.

Sự xuất hiện của Nils Haacke ở CLB Nam Định lý giải được màn "hồi sinh" của Phùng Văn Nhiên hay Đỗ Merlo. Ảnh: Việt Hùng.

- Ông có thể nhận xét về quãng thời gian làm việc cùng anh em HLV Văn Dũng và Văn Sỹ không?

- Cuộc đời tôi từng làm việc với nhiều HLV bóng đá, nhưng ông Sỹ để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Ông ta có đặc điểm là không thích ngồi một chỗ chỉ đạo các học trò mà ngày nào cũng lao vào sân chơi bóng với đội luôn. Ông ấy rất khỏe. Tôi biết hai anh em HLV này đều là cựu tuyển thủ quốc gia có tiếng của Việt Nam trước đây.

Là HLV thể lực, tôi không có quyền ra quyết định thay các HLV chuyên môn mà chỉ đưa ra ý kiến của mình. Ví dụ trong một vài trận đấu, tôi nhận ra biểu hiện sa sút thể lực của Sỹ Minh, cậu ấy để mất bóng liên tục ở giữa sân, tôi liền bảo ông Sỹ và ông Dũng: “Tôi biết các ông thích Lê Sỹ Minh, nhưng nếu cậu ấy cứ thi đấu thế kia sẽ không tốt cho đội”. Ông Sỹ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng rút Sỹ Minh ra.

- Trong quá trình làm việc, ông có gặp khó khăn với cầu thủ nào không, thưa ông?

- Các cầu thủ CLB Nam Định đa số đều có sự phát triển thể chất nhờ tôi, đáp lại là việc họ dành sự tôn trọng cho tôi, nhưng không phải tất cả đều tôn trọng tôi. Sỹ Minh là cầu thủ giỏi, nhưng trong thâm tâm cậu ta không phải người làm việc chăm chỉ. Trên sân tập, tôi không thấy điều đó ở Sỹ Minh, cậu ấy có thể là ngôi sao đấy, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, tôi là một thành viên BHL và tôi muốn các cầu thủ phải tôn trọng tôi.

Cá tính của Đỗ Merlo cũng là ví dụ. Cậu ấy là cầu thủ lớn tuổi của đội bóng, người mang băng đội trưởng một vài trận. Có vài lần tôi nói với Merlo: “Dạo này cậu hơi chểnh mảng đấy nhé”. Cậu ta cãi lại tôi: “Ông nói gì cơ?” Tôi liền bảo: “Tôi là một trong những HLV của cậu, không lắng nghe là không được đâu”. Merlo lập tức ngoan ngoãn và nói “I’m sorry”.

"Các cầu thủ phải biết tôn trọng tôi như cách họ tôn trọng một thành viên trong ban huấn luyện vậy", theo Nils Haacke. Ảnh: Thế Anh.

- CLB Nam Định có muốn ông ở lại gắn bó lâu hơn không?

- Hợp đồng của tôi với CLB Nam Định bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc cuối tháng 10 vừa rồi. Khi mùa giải kết thúc, tôi liên lạc với lãnh đạo CLB, nhưng thật không may khi họ không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu của tôi nên không gia hạn hợp đồng với tôi. Giờ tôi phải tìm kiếm bến đỗ mới ở V.League.

Tôi thông cảm cho CLB, bởi chúng tôi vừa cùng trải qua mùa giải vô cùng khó khăn. Ảnh hưởng của dịch khiến V.League 2 lần bị dừng lại. CLB Nam Định phải đổ tiền chi trả cho hoạt động duy trì bóng đá khi không có khoản thu nào trong thời gian giãn cách xã hội.

Thực sự cái cách chúng tôi trụ lại ở V.League mùa giải này thật căng thẳng và kịch tính. Chúng tôi ở lại V.League nhờ chênh lệch hiệu số bàn thắng - bại, đó là điều tốt, nhưng nó sẽ không tốt nếu lãnh đạo CLB không thực hiện kế hoạch cải tổ đội bóng. Họ không thể cứ chơi như vậy ở mùa giải mới, họ cần nhà tài trợ đầu tư mạnh mẽ nếu không muốn xuống hạng.

- Hãy kể về kỷ niệm đẹp nhất của ông trong năm đầu tiên làm việc ở V.League?

- Trận thắng HAGL ở Cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường hồi tháng 5 là thành công nhất định sau thời gian làm việc ban đầu, đồng thời đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Trận thắng ấy không đơn thuần là chiến thắng của một đội bóng mà còn là chiến thắng của cả nền bóng đá bởi ở thời điểm đó, không nơi nào trên thế giới đưa bóng đá trở lại sớm như Việt Nam. Đến giờ này tôi vẫn bồi hồi khi nhắc đến, có thể nói đối với bất cứ ai làm về bóng đá, trận thắng đó là lý do, là mục đích sống của họ.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện.