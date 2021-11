Cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô sắp hầu tòa

Ông Dương Văn Hòa và đồng phạm bị cáo buộc cấp hàng trăm bằng đại học và chứng nhận giả, thu lợi trên 7 tỷ đồng. Nhiều người dùng giấy tờ giả này để học thạc sĩ, thi công chức.

TAND Hà Nội dự kiến trong các ngày 26-27/11 xét xử Dương Văn Hòa (38 tuổi, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và 9 cựu lãnh đạo, cán bộ trường này về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo liên quan đến vụ cấp bằng đại học và chứng nhận giả đã thu lợi bất chính 7,1 tỷ đồng . Ông Hòa cùng 7 đồng phạm bị VKSND truy tố ở khung hình phạt 12-20 năm tù. Hai người còn lại bị truy tố ở khung hình phạt 3-10 năm tù.

Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. Hơn 10 luật sư đăng ký tham gia tố tụng.

Ông Dương Văn Hòa (trài) và 2 bị can liên quan vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Cáo trạng xác định Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2. Khi thấy nhiều người muốn lấy văn bằng 2 tiếng Anh, Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô) đã chỉ đạo Ban Giám hiệu và các phòng, ban làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy cho người có nhu cầu.

Để có phôi in bằng, tháng 10/2018, các bị can chuẩn bị nhiều văn bản hợp thức để Dương Văn Hòa ký, gửi Bộ GD&ĐT đề nghị mua phôi để in bằng.

VKS làm rõ 67 người dùng các loại giấy tờ giả để làm nghiên cứu sinh, 2 trường hợp sử dụng để học thạc sĩ. Nhiều cá nhân khác dùng giấy tờ giả khi kê khai hồ sơ công chức, để thi công chức hoặc thăng hạng.

Mẫu bằng cấp cho học viên tốt nghiệp của Đại học Đông Đô. Ảnh: N.H.

Sau khi có kết quả điều tra, các cơ quan chủ quản đã miễn nhiệm chức vụ 2 người dùng bằng giả. 14 trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách hay kiểm điểm. Các cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh cũng hủy kết quả nghiên cứu sinh đối với 31 người mua bằng giả.

Hai học viên được cấp bằng giả để học thạc sĩ đã bị cảnh cáo. Sau đó, một người xin rút hồ sơ học thạc sĩ. Người còn lại bị cơ sở đào tạo thu hồi bằng thạc sĩ.

Trong vụ án này, ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô) bị cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo những người khác thực hiện hành vi như cáo trạng quy kết. Do ông Hùng bỏ trốn nên cơ quan công an đã truy nã, tạm đình chỉ điều tra.

Nhà chức trách cũng kết luận một số cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT đã vi phạm Quyết định số 22/2001 của bộ trưởng quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra. Cơ quan tố tụng kiến nghị Bộ trưởng GD&ĐT xem xét xử lý nghiêm đối với các cá nhân có sai phạm.