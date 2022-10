Cựu giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau bị bắt

Ông Khải với nhiều thuộc cấp từng làm việc tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã vướng lao lý vì tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Phan Quốc Khải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) và Mạc Huỳnh An (35 tuổi), nguyên kế toán trưởng của đơn vị này để điều tra về tội Tham ô tài sản và Lập quỹ trái phép.

Ba thuộc cấp của ông Khải bị khởi tố về tội Tham ô tài sản, nhưng được tại ngoại là Nguyễn Hoàng Khánh (40 tuổi, thủ quỹ), Nguyễn Khánh Linh (34 tuổi, kế toán thanh toán) và Nguyễn Văn Nuôi (42 tuổi, cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016-2018, ông Khải với các bị can đã giữ lại các khoản kinh phí được cơ quan chức năng chuyển về các trạm thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Với thủ đoạn này, các bị can đã tham ô hơn 6 tỷ đồng .

Đối với số tiền lập quỹ trái phép hơn 400 triệu đồng, cơ quan chức năng xác định đây là các khoản thu của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Sau khi thuộc cấp thu được, ông Khải chỉ đạo không đăng nộp, mở quỹ riêng để sử dụng.

Ba năm trước, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định năm 2016-2018, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán nhằm lập quỹ trái phép hơn 436 triệu đồng. Kết luận thanh tra cũng xác định đơn vị này thanh toán khống tiền nhiên liệu hơn 4,8 tỷ đồng nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Tháng 10/2019, ông Khải bị cách chức Phó trưởng ban chuyên trách Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau (nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) do thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong công tác thu, chi tài chính và phòng, chống tham nhũng.