Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa bị truy tố 10-20 năm tù

Bà Phạm Thị Hằng bị cáo buộc cùng các bị can gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20,8 tỷ đồng. Bản thân bị cáo này hưởng lợi bất chính 3 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hằng (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt 10-20 năm tù.

11 bị can khác bị cáo buộc đồng phạm với bà Hằng, gồm: Trịnh Hữu Nghĩa (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT), Nguyễn Văn Phụng (phó trưởng phòng), Lê Văn Cương (cựu trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT), Bùi Trí Thức (chuyên viên), Nguyễn Quốc Việt (thẩm định viên Công ty BTC Value), Lê Thế Sơn (giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa), Vũ Thị Ninh (kế toán trưởng công ty sách) và Hồ Thị Sáu (nhân viên Công ty BTC Value)...

Bị can Phạm Thị Hằng. Ảnh: N.D.

Đầu tháng 9/2019, khi biết Sở GD&ĐT Thanh Hóa có chủ trương tổ chức đấu thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 cho các trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn, bị can Lê Thế Sơn gặp bà Phạm Thị Hằng xin được tạo điều kiện để trúng thầu. Sau đó, bà Hằng chỉ ông Lê Văn Cương, Nguyễn Văn Phụng tạo điều kiện cho công ty của ông Sơn tham gia và trúng thầu.

Bà Hằng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Ngoài ra, cựu giám đốc sở thành lập Hội đồng mua sắm nhưng không thực hiện nhiệm vụ gì liên quan đến các gói thầu.

"Hành vi của bị can Phạm Thị Hằng vi phạm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20,8 tỷ đồng ", cáo trạng nêu và xác định bà Hằng hưởng lợi bất chính 3 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, bà Phạm Thị Hằng được ghi nhận thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bà Phạm Thị Hằng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam giữa tháng 7/2021. Trước đó, bà Hằng là giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa từ năm 2012 đến tháng 11/2020. Tháng 12/2020, bà Hằng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Lê Thế Sơn bị cáo buộc thống nhất, thông đồng với nhóm chủ đầu tư tại Sở GD&ĐT tỉnh, gồm các bị can Phạm Thị Hằng, Nguyễn Văn Phụng, Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa. Mục đích để cho Công ty Sách được tham gia và trúng các gói thầu.

Ông Sơn còn thông đồng với bị can Hồ Thị Sáu khi thẩm định giá danh mục, thiết bị gói thầu, sửa chứng thư thẩm định giá và cài cắm “quân xanh” tham gia đấu thầu. Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 20,8 tỷ đồng , VKS ghi nhận ông Sơn đã nộp khắc phục 2 tỷ đồng .

Còn nhóm cựu cán bộ Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tiếp nhận chỉ đạo của bà Phạm Thị Hằng, thực hiện hành vi trái quy định tạo lợi thế cho Công ty Sách Thanh Hóa cạnh tranh không bình đẳng, giúp công ty này trúng 2 gói thầu.