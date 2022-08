Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu công an

Trước khi bị bắt tạm giam 4 tháng do gây ra vụ cướp 2 tiệm vàng, cựu đại úy Ngô Văn Quốc đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc tước danh hiệu đối với cựu đại úy Ngô Văn Quốc (sinh năm 1984, cựu cán bộ trại giam Bình Điền).

Ngô Văn Quốc.

Quyết định nêu trên được công bố trước khi Quốc bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng về các tội Cướp tài sản và Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhà chức trách cáo buộc chiều 31/7, Quốc mang súng AK rồi đi xe máy đến khu vực chợ Đông Ba, TP Huế. Tại đây, bị can xông vào tiệm vàng Hoàng Đức, bắn nhiều phát đạn vào các tủ kính rồi lấy vàng chạy ra ngoài đường.

Sau khi ném vàng xuống đường, cựu đại úy công an vào tiệm vàng Thái Lợi, cách tiệm vàng Hoàng Đức khoảng 20 m, tiếp tục cầm vàng vứt ra đường. Sau đó, anh ta chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ ở nhà Lục Giác gần sông Hương.

Qua nhiều giờ thương thuyết, được sự khuyên giải của phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị can Ngô Văn Quốc đã buông súng đầu hàng. Làm việc với công an, tên cướp khai do bức xúc trong công việc, nên mang súng để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi.

Cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định về ma túy, tâm thần đối với Ngô Văn Quốc để củng cố hồ sơ vụ án.