Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra cho rằng cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ nhận tiền từ người nhà nghi phạm rồi chỉ đạo cấp dưới tha người trái pháp luật.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Vụ 6 của viện này truy tố ông Phùng Anh Lê (cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội) về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Liên quan vụ án này, nhóm cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, gồm Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm của ông Lê.

Theo cáo buộc, ngày 19/9/2016, anh Nguyễn Công Thành (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, tố cáo một nhóm người bắt giữ anh này trái pháp luật rồi hành hung.

Sau khi công an phường tiếp nhận thông tin, trực ban đã báo cáo Trường Công an quận Phùng Anh Lê và Phó trưởng công an quận khi đó là ông Phạm Quý Hải. Vụ việc sau đó được Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ thụ lý để xác minh.

Cơ quan điều tra khám nhà ông Lê ở Hà Nội vào tối 21/9. Ảnh: N.T.

Theo kết luận điều tra, Đội Cảnh sát hình sự đã xác minh và làm rõ Nguyễn Hữu Tài (trú quận Ba Đình) cùng một số người khác liên quan vụ tấn công anh Thành.

Ngày 22/9/2016, Tài đến Công an quận Tây Hồ trình diện về hành vi liên quan đơn tố cáo của anh Thành. Quá trình củng cố hồ sơ, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đề xuất tạm giữ Tài để điều tra và bắt những người liên quan khác.

Cơ quan điều tra làm rõ bị can Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Đội hình sự Công an quận Tây Hồ) đã đồng ý với đề xuất của điều tra viên. Sau đó, ông Ngọc báo cáo đội trưởng Nguyễn Đức Châu rồi mang hồ sơ đến nhà riêng của ông Phạm Quý Hải để báo cáo.

Sau khi ông Hải chấp thuận đề xuất và ký quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Tài để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật, nghi phạm bị đưa vào nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ tối 22/9/2016. Quá trình Tài bị tạm giữ, vợ và người nhà của nghi phạm đã nhờ người quen kết nối đến Công an quận Tây Hồ để nhờ giúp đỡ.

Theo cáo buộc, qua quan hệ trung gian, anh Phùng Văn Bảy là người quen đã nhờ ông Lê giúp đỡ trường hợp của Tài. Sau khi đồng ý, ông Phùng Anh Lê nhắn người trung gian thông báo gia đình Tài chuẩn bị tiền để hòa giải với nạn nhân. Khuya 22/9/2016, anh Bảy nhận 110 triệu đồng từ gia đình Tài rồi đưa cho ông Lê.

Cơ quan điều tra cho rằng sau khi nhận tiền, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ yêu cầu cấp dưới cung cấp hồ sơ vụ án để xem xét. Sau đó, ông Lê nói rằng chứng cứ để tạm giữ Tài còn yếu nên chỉ đạo đưa nghi phạm ra khỏi nhà tạm giữ, cho viết cam kết để tránh tự sát.

Thực hiện chỉ đạo của ông Lê, bị can Ngọc cùng một số cảnh sát đã đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ và cho các bên hòa giải vụ hành hung. Sau 2 lần hòa giải tại trụ sở công an quận, Tài đồng ý bồi thường 15 triệu đồng và sửa điện thoại cho anh Thành.

Ngày 22/1/2021, Công an Hà Nội đã rà soát và lật lại hồ sơ vụ án. Sau khi củng cố hồ sơ, công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Tài và 5 bị can khác về tội Cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đánh giá bị can Phùng Anh Lê nhiều lần không thừa nhận hành vi và có lời khai đổ lỗi những bị can khác. Trong khi đó, Nguyễn Đức Châu, Phùng Công Ngọc và Lê Đình Trung thành khẩn khai báo.

Ngoài ra, bị can Phùng Anh Lê không thừa nhận đã nhận 110 triệu đồng nên cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu đưa, nhận và môi giới hối lộ để tiếp tục làm rõ. Đối với vai trò của ông Phạm Quý Hải và một số cán bộ Công an quận Tây Hồ, cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ để điều tra.