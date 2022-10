Cựu công an bị cáo buộc lừa hơn 3 tỷ đồng

VKS cáo buộc Đặng Ngọc Hải có hành vi gian dối khi nhận tiền để giúp một số cá nhân vào học tại trường công an và chuyển công tác.

VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Đặng Ngọc Hải (40 tuổi, quê Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bị can Hải làm việc tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, trong các năm 2015-2017. Thời gian này, bị can nói dối nhiều cá nhân rằng ông ta có khả năng xin cho người khác vào học tại các trường trong ngành công an và chuyển công tác.

Tháng 6/2015, Hải gặp anh N.T.P. (ở huyện Đông Anh, Hà Nội), tự giới thiệu công tác tại Phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội. Lúc nói chuyện, Hải khoe mình có nhiều mối quan hệ để xin học ở các trường công an.

Có con trai muốn vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ông P. đặt vấn đề và được Hải đồng ý với chi phí 700 triệu đồng. Đầu tháng 11/2015, sau khi nhận tiền từ bị hại, Hải không thực hiện cam kết mà bỏ trốn.

Một tháng sau đó, cựu cán bộ công an nói với anh T.Q.P. (công tác tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ) rằng có thể giúp anh P. chuyển công tác về Chi cục quản lý thị trường Hà Nội. Sau khi chấp nhận khoản chi phí 650 triệu đồng mà bị can đề nghị, anh P. đã chuyển đủ tiền cho Hải.

Đến tháng 10/2015, anh P. không được chuyển công tác như Hải cam kết nên đòi lại tiền. Cuối năm 2015, Hải trả lại 430 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Với thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2015 đến tháng 4/2017, Đặng Ngọc Hải còn chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của 5 người khác. VKS cáo buộc bị can đã nhận hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân, hiện đã trả lại trên 600 triệu và còn chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ.

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn. Đến ngày 15/10/2021, ông ta bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra còn tách hồ sơ để điều tra việc Đặng Ngọc Hải bị tố nhận 150 triệu đồng khi lừa giúp một bị can ở Yên Bái được tại ngoại.