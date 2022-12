Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng nói mình bị oan

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cho rằng cơ quan tố tụng truy tố mình oan vì khi giao dự án, ký hợp đồng BT cho doanh nghiệp, đã áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: Xuân Hoát.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, là người được xét hỏi đầu tiên trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang - trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Thắng là người chịu trách nhiệm chính khi là người trực tiếp ký các quyết định giao dự án cho Công ty Hoàn Cầu (sau này là Công ty CP Thanh Yến) khi không qua đấu thầu, đấu giá gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Giao dự án không thông qua đấu thầu, đấu giá

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao lại giao dự án cho Công ty Thanh Yến, bị cáo Thắng cho rằng lúc đầu khi thông báo thầu có thông báo rộng rãi trên báo chí theo quy định. Sau đó, có 2 công ty nộp hồ sơ đấu thầu gồm Công ty Hoàn Cầu Khánh Hòa và Công ty TNHH Đông Đô.

“Sau khi nhận hồ sơ bị cáo nhận thấy Công ty Đông Đô không đủ năng lực, bằng chứng là doanh nghiệp này chưa đầu tư dự án nào trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, Công ty Hoàn Cầu lại có năng lực khi đã đầu tư nhiều dự án trên địa bàn, ngoài ra tổ chức các cuộc thi hoa hậu, tài trợ cho tỉnh 8 triệu USD . Từ đó, bị cáo quyết định chỉ định Công ty Hoàn Cầu thực hiện dự án BT (xây dựng - chuyển giao) ở số 1 Trần Hưng Đạo”, bị cáo Thắng nói.

Theo bị cáo Thắng, một trong những nguyên nhân để bị cáo cho thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh do nơi này đã xuống cấp nghiêm trọng, nên bị cáo chỉ định nhà đầu tư mà không thông qua đấu thầu, đấu giá khi áp dụng theo Thông tư 03 của Bộ KHĐT.

“Trường Chính trị tỉnh được xây dựng từ năm 1965, đến 2015 thì hết niên hạn sử dụng. Thời điểm đó Trường Chính trị đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục gỉ sét, mục nát có thể nguy hiểm đến tính mạng con người. Từ đó bị cáo áp dụng tính cấp bách theo quy định tại Thông tư 03 của Bộ KHĐT, Nghị định 108 của Chính phủ để lập dự án, chỉ định nhà đầu tư thực hiện”, bị cáo Thắng nói và cho biết thời điểm giao dự án, bị cáo cũng không rõ mình có quyền được chỉ định nhà đầu tư ở dự án Trường Chính trị tỉnh hay không.

Về vấn đề này, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phản bác khi cho rằng tính cấp bách theo Thông tư 03, Nghị định 108 chỉ áp dụng cho các trường hợp an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, phục vụ sự kiện quan trọng của quốc gia... Còn Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa là đất giáo dục và việc xuống cấp như bị cáo viện dẫn không thuộc các trường hợp quy định tại Thông tư 03, Nghị định 108.

Giao đất trái quy hoạch

Trả lời HĐXX về việc khi giao dự án khu đất thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp xây dựng… bị cáo biết không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang, nhưng vì sao vẫn cấp dự án.

Bị cáo Thắng thừa nhận thời điểm tháng 6/2015, khi ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Thanh Yến thực hiện dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2 (nay là Gold Coast), thì khu đất Trường Chính trị là đất giáo dục và trái với quy hoạch sử dụng đất TP Nha Trang.

Bị cáo Đào Công Thiên. Ảnh: Xuân Hoát.

Tuy nhiên, bị cáo Thắng lý giải cho hành vi làm sai của mình bằng việc viện dẫn quy hoạch chung TP Nha Trang đã được phê duyệt (tháng 9/2012). “Trong quy hoạch chung TP Nha Trang, thì khu đất Trường Chính trị sẽ là trung tâm đa năng, không còn là trụ sở cơ quan nữa. Tuy nhiên, lúc đó (thời điểm cấp giấy phép đầu tư) tạm thời chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang. Nhưng tôi nghĩ sau này sẽ phù hợp bằng chứng là năm 2019, toàn bộ khu đất trường chính trị đã chuyển toàn bộ thành đất ở”, bị cáo Thắng trình bày.

Một lần nữa, HĐXX nhắc lại sai phạm của bị cáo Thắng khi đã thực hiện quy trình ngược khi giao dự án, cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp rồi mới thực hiện động tác bổ sung quy hoạch mục đích sử dụng đất ở số 1 Trần Hưng Đạo.

Trả lời HĐXX về nhận thức sai phạm của mình sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị cáo Thắng không thừa nhận mình có sai phạm và cho rằng đối chiếu các căn cứ pháp luật thời điểm đó, thì cảm thấy bị cáo không làm sai.

“Khi ký cấp dự án bị cáo đã căn cứ đầy đủ các văn bản pháp luật và cũng tham vấn các sở, ngành liên quan, báo cáo Thường trực, Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước khi quyết định chỉ định thầu, giao dự án, cấp giấy phép đầu tư. Nếu căn cứ theo quy định pháp luật thời đó, bị cáo thấy có phần oan ức như cáo trạng truy tố”, bị cáo Thắng nói.

Tiếp sau bị cáo Thắng, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng một tiếng do bị cáo Thiên có vấn đề về sức khỏe.

Ngày 24/12, phiên tòa tiếp tục.