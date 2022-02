Cựu chủ tịch HĐQT VEAM lại bị khởi tố

Ông Lâm Chí Quang và 2 người khác bị điều tra để làm rõ sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất ở quận 11, TP.HCM, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Chiều 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố ông Lâm Chí Quang (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Thanh Giang (cựu Tổng giám đốc VEAM) và Đào Huấn Ngữ (cựu Giám đốc Công ty Đúc số 1) cùng bị khởi tố để điều tra vai trò đồng phạm với ông Quang.

Bị can Lâm Chí Quang (bìa phải) và Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch VEAM). Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích hơn 8.900 m2 tại số 220 đường Bình Thới, phường 14, quận 11 (TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Đây là lần thứ 2 ông Lâm Chí Quang bị khởi tố do liên quan những sai phạm tại VEAM.

Tháng 10/2021, C03 đã đề nghị truy tố ông Quang cùng 16 bị can khác do có sai phạm khi VEAM bảo lãnh cho công ty con là Vetranco vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại trái quy định. Hành vi của các bị can gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2014.