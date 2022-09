Cựu cảnh sát cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Cựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã móc nối để nhập lậu 1.280 container hàng hóa cũ trị giá 211 tỷ đồng.

Hải quan TP.HCM phát hiện container hàng điện máy cũ nát hồi tháng 7/2021. Ảnh: Hoàng Thọ.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM) cầm đầu.

Kết luận điều tra thể hiện, theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không quá 10 năm hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu nếu nhập khẩu theo ủy thác. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải có các chứng thư giám định kết luận đáp ứng đủ điều kiện.

Hoàng Duy Tiến đã sử dụng pháp nhân của các công ty do cựu cán bộ công an lập ra để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam rồi giao lại cho các chủ hàng. Khi làm hồ sơ hải quan nhập các container hàng về Việt Nam, Tiến chỉ đạo đồng phạm chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa để đủ điều kiện nhập khẩu.

Theo cơ quan tố tụng, ông Tiến nhận của chủ hàng 78-90 triệu đồng đối với mỗi container hàng. Cựu cán bộ công an sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan.

Ngoài ra, để giảm chi phí đóng thuế, Tiến đã chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn giá trị thật và tiêu thụ hàng hóa ngay sau khi nhận hàng ở cảng để "né" giám định.

Cảnh sát cũng xác định Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập khống các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung để cung cấp cho hải quan.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định có 47 công ty có liên quan hoạt động nhập khẩu hàng của Tiến. Các công ty này do 15 cá nhân đứng tên, không có công ty nào hoạt động kinh doanh thực tế.