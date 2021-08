Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng

Sau khi vay hàng trăm tỷ đồng của một phụ nữ ở TP.HCM, Huỳnh Tấn Luật làm đơn tố cáo bị hại có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Huỳnh Tấn Luật (nguyên Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng thương mại ở TP.HCM) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tháng 6/2019, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật 20 năm tù. Về dân sự, tòa buộc Luật bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại là Võ Thị Kiên (72 tuổi, ngụ quận 11) và kê biên các tài sản mua từ số tiền chiếm đoạt. Nếu xảy ra tranh chấp thì khởi kiện thành vụ án dân sự khác.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Kiên kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm hủy án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân trong gia đình Luật, thu hồi 11 tài sản còn lại để khắc phục thiệt hại.

Tháng 11/2019, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà Kiên, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra.

Ông Huỳnh Tấn Luật tại tòa năm 2019. Ảnh: S.T

Kết quả điều tra xác định, bà Võ Thị Kiên chơi thân với mẹ của Luật. Biết người phụ nữ này có nhiều tiền gửi tiết kiệm, bị can đề nghị bà Kiên gửi tiền tại ngân hàng mình phụ trách để giúp tăng doanh số. Từ tháng 7/2010 đến 7/9/2011, bà Kiên đã gửi hàng trăm tỷ đồng vào các phòng giao dịch do Luật phụ trách.

Do lượng tiền gửi của bà Kiên rất lớn, từ tháng 10/2011, ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà riêng của bà Kiên. Trong quá trình giao dịch, vì tin tưởng Luật, bà Kiên thường ký sẵn vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để Luật thực hiện giao dịch rút tiền lãi của các khoản tiết kiệm.

Khoảng đầu tháng 10/2010, Luật đặt vấn đề vay tiền của bà Kiên để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, kinh doanh... cam kết trả lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm. Luật đã vay của bà Kiên tổng cộng 24 lần với số tiền hơn 239 tỷ đồng và hơn 8,6 triệu USD để mua nhiều tài sản, trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân.

Quá trình vay mượn, Luật đã trả cho bà Kiên 35 tỷ đồng tiền gốc. Đến cuối năm 2012, số tiền Luật còn nợ bà Kiên là hơn 204 tỷ đồng và và 8,6 triệu USD (tương đương 180 tỷ đồng ). Theo điều tra, ngoài ra, bị can còn vay tiền của 12 người khác, tổng cộng là 162 tỷ đồng và 10.000 USD .

Cơ quan công an kết luận Luật đã sử dụng gần 155 tỷ đồng vay của bà Kiên và những người khác để mua 21 tài sản, gồm bất động sản và xe hơi đứng tên người thân. Cuối năm 2012, Luật lợi dụng sự tin tưởng để làm giả chữ ký trên 9 tờ giấy biên nhận, thể hiện đã trả hết nợ cho bà Kiên.

Ngoài ra, bị can còn làm giả biên nhận thể hiện đã cho bà Kiên vay 82 tỷ đồng , gần 3.900 lượng vàng SJC, sau đó nhắn tin cho bà Kiên để đòi nợ. Đến tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà Kiên chiếm đoạt tài sản và khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, khi bà Kiên có đơn tố cáo hành vi gian dối của Luật, anh ta đã rút đơn kiện.

Quá trình điều tra, Huỳnh Tấn Luật khai trong số 21 tài sản mua bằng tiền phạm tội, có 10 tài sản đã được thu hồi, kê biên và cấn trừ cho bà Kiên để khắc phục hậu quả vụ án. Luật đã trả lãi hàng tháng cho bà Kiên tổng cộng hơn 204 tỷ đồng và 325.000 USD .

Trong kết luận điều tra, Bộ Công an giữ nguyên quan điểm chỉ đề nghị truy tố Luật và cho rằng không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà Nguyễn Thị Thu Sương (vợ Luật) và người thân vì họ chỉ đứng tên hộ tài sản, không biết Luật làm giả giấy tờ. Đối với 11 tài sản TAND Cấp cao đề nghị thu hồi với lý do vật chứng trong vụ án, cơ quan điều tra cho rằng những tài sản này Luật đã bán cho người khác. Họ được cấp giấy chứng nhận hợp pháp do không biết nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có. Hơn nữa, Luật không nhớ đã sử dụng tiền của bà Kiên hay người khác để mua những tài sản này nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để kê biên.