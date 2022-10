Cựu cán bộ công an TP Huế cùng vợ lừa đảo hơn 23 tỷ đồng

Khi còn công tác trong ngành công an, Nguyễn Xuân Anh Dũng cùng vợ đã lợi dụng lòng tin để mượn tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 22/10, theo thông tin từ VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Anh Dũng (trú ở phường An Tây, TP Huế; nguyên cán bộ Công an TP Huế) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ ông Dũng là bà Dương Thị Mỹ Linh cũng về hành vi trên nhưng được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Nguyễn Xuân Anh Dũng (thứ 2 từ trái qua) bị bắt tạm giam.

Thời gian qua, nhiều người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tố cáo vợ chồng ông Dũng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung đơn, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, vợ chồng ông Dũng đã vay mượn tiền với lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng và cam kết thời gian trả nợ nhưng sau đó không trả. Đơn tố cáo của 10 nạn nhân thể hiện tổng số tiền 2 vợ chồng Dũng chiếm đoạt là hơn 23 tỷ đồng , người cho vay ít nhất là 300 triệu đồng, nhiều nhất là gần 8,5 tỷ đồng .

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.