Cựu cán bộ Bộ Y tế thay đổi lời khai trong vụ chuyến bay giải cứu

Bộ Công an cho biết lúc đầu bị can Bùi Huy Hoàng nhận thức được hành vi và tích cực hợp tác, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai, phủ nhận cáo buộc môi giới hối lộ.

Ban hành kết luận điều tra vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Trong số này, bị can Bùi Huy Hoàng (35 tuổi, cựu chuyên viên Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế) bị cáo buộc tội danh Môi giới hối lộ.

Tháng 6/2021, bị can Võ Thị Hồng (giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ hàng không Minh Ngọc) sử dụng pháp nhân Công ty CP Dịch vụ và Thương mại du lịch Sora nộp hồ sơ đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) xin cấp phép tổ chức chuyến bay, song việc này bị cơ quan lãnh sự từ chối.

Quen biết với bị can Bùi Huy Hoàng từ trước, nên bà Hồng liên hệ với Hoàng để nhờ xin cấp phép thực hiện chuyến bay và chủ trương chấp thuận cách ly y tế tại UBND tỉnh cho các công ty của Võ Thị Hồng. Theo cáo buộc, bị can Hoàng không được phân công nhiệm vụ liên quan đến thẩm quyền của Bộ Y tế trong Tổ công tác 4/5 Bộ, nhưng Hoàng vẫn nhận lời giúp doanh nghiệp.

Hai bị can thuộc Bộ Y tế gồm các ông Phạm Trung Kiên (trái) và Bùi Huy Hoàng.

Kết luận điều tra nêu bị can Hoàng đã liên hệ với bị can Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ tham mưu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để nhờ Cường xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho Công ty Sora. Ông Cường đồng ý và "báo giá" 5 triệu đồng/khách để xin chấp thuận ở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải. Còn việc xin chấp thuận tại Bộ Y tế do bị can Hoàng tự lo.

Khi thực hiện, Hoàng cũng liên hệ với bà Lê Thị Phượng (phó phòng thuộc UBND tỉnh Hải Dương) để xin chủ trương chấp thuận cách ly y tế cho công dân về nước trên các chuyến bay của Công ty Sora tại địa bàn tỉnh này.

Sau khi thông qua các bên liên quan, bị can Bùi Huy Hoàng trao đổi và được bị can Võ Thị Hồng đồng ý chi phí xin cấp phép chuyến bay ở Tổ công tác 5 Bộ là 6 triệu đồng/khách, còn phí xin chủ trương cách ly y tế tại Hải Dương là 2 triệu đồng/cá nhân.

Từ ngày 8/6/2021 đến 13/9/2021, bị can Hoàng bị cáo buộc có 5 lần nhận tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng từ Võ Thị Hồng để lo các thủ tục cấp phép các chuyến bay đưa công dân về nước cách ly tại Hải Dương, Đà Nẵng.

Đến ngày 23/11/2021, bị can Bùi Huy Hoàng tiếp nhận hơn 637 triệu đồng từ Nguyễn Thị Huế (nhân viên Công ty Minh Ngọc) để lo chủ trương chấp thuận cách ly y tế tại Hải Dương cho 425 công dân trở về từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Bộ Công an, sau khi nhận tiền từ bà Hồng, bị can Bùi Huy Hoàng đưa hơn 1,9 tỷ đồng cho bị can Vũ Sỹ Cường; đưa 100 triệu đồng cho bị can Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) và 650 triệu đồng cho bà Lê Thị Phượng (được trả lại 50 triệu). Như vậy, bị can Hoàng chiếm hưởng trên 671 triệu đồng.

"Quá trình điều tra, lúc đầu bị can nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, tích cực hợp tác, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội", kết luận điều tra nói về ông Bùi Huy Hoàng.

Đối với bà Lê Thị Phượng, CQĐT chưa có đủ căn cứ xác định hành vi nhận tiền của bị can Bùi Huy Hoàng, nên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý ở giai đoạn sau của vụ án.

Trong 54 bị can, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam; ông Nguyễn Quang Linh (nguyên trợ lý Phó thủ tướng); ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và 17 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. 33 cá nhân còn lại bị cáo buộc các tội danh Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.