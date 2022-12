Cựu bí thư Đồng Nai: 'Xin tòa cứ xét xử tôi về tội nhận hối lộ'

"Bị cáo ngay từ đầu đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm. Bị cáo không có yêu cầu thay đổi về tội danh", ông Trần Đình Thành nói.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành. Ảnh: TTXVN.

Chiều 29/12, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Công ty AIC, Bệnh viện Đồng Nai và các đơn vị tiếp tục với phần tranh tụng. Luật sư và các bị cáo nêu quan điểm sau khi đại diện VKS đối đáp.

"Bị cáo không có yêu cầu thay đổi tội danh"

Chiều nay, luật sư bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bất ngờ rút lại đề nghị thay đổi tội danh Nhận hối lộ đối với thân chủ. Luật sư cho rằng quan điểm buộc tội của VKS là có cơ sở.

Ông Trần Đình Thành cũng cho biết việc bị truy tố tội Nhận hối lộ là đúng người, đúng tội. “Căn cứ để cấu thành tội phạm như thể hiện trong cáo trạng là rất xác đáng, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Bị cáo ngay từ đầu đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm. Bị cáo không có yêu cầu thay đổi về tội danh. Bị cáo vi phạm cái gì thì tòa sẽ phán quyết theo đúng sai phạm. Xin tòa tiếp tục xem xét để xét xử bị cáo về tội Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự", ông Thành nói tại tòa.

Luật sư của cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị HĐXX xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho thân chủ vì ông Thành có tới 6 tình tiết giảm nhẹ. "Kính mong HĐXX và đại diện VKS cân nhắc, xem xét thấu tình đạt lý tình tiết, xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Thành như bị cáo Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai", luật sư nói và cho biết từ năm 1978 tới nay, quá trình học tập, công tác đến nghỉ hưu, ông Thành đều gắn bó với tỉnh Đồng Nai, có vô số huân huy chương, bằng khen.

Trong phần tranh luận chiều 28/12, luật sư của ông Thành đề nghị thay đổi tội danh với ông Thành, không tiếp tục truy tố tội danh Nhận hối lộ. Tuy nhiên, VKS cho rằng hành vi nhận tiền của bị cáo Thành diễn ra xuyên suốt, từ trước, trong và sau khi dự án triển khai. Bị cáo không thể nhận những món quà lớn bất thường, nhiều lần như vậy nếu không có động cơ, mục đích vụ lợi.

Toàn cảnh phòng xử vụ AIC. Ảnh: TTXVN.

Tại tòa chiều nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc bệnh viện Đồng Nai, cho rằng trong suốt quá trình, các tài liệu chỉ chứng minh ông Vũ nhận lời với ông Thành là giúp cho Công ty AIC, chứ không có cơ sở nào nhắc về việc ông Vũ được hứa hẹn, hay đòi hỏi về vật chất. "Quy trình 70 bước của AIC có bước nào xác định là Vũ được hưởng lợi ích vật chất hay không?", luật sư đặt câu hỏi.

Đối đáp lại, VKS nói các chứng cứ vật chất, lời khai và bản thân bị cáo Vũ cũng đã thừa nhận việc nhận tiền 14,8 tỷ đồng từ AIC. Việc nhận tiền xảy ra trong và sau khi diễn ra dự án.

Khi được tòa gọi lên nêu ý kiến, bị cáo Vũ cho biết rất tôn trọng quyết định của HĐXX, không chối bỏ hành vi sai phạm của mình. “Tuy nhiên, bị cáo chỉ có nguyện vọng duy nhất mong HĐXX cho bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ, hưởng sự khoan hồng để bị cáo còn có cơ hội về với xã hội, trở về với gia đình”, ông Vũ nói.

Không có dấu hiệu nghi ngờ bà Nhàn mất năng lực hành vi

Về vấn đề tội danh liên quan các bị cáo bỏ trốn, theo luật sư bào chữa, chưa có căn cứ đầy đủ cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) là người chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư cũng đặt ra vấn đề về việc xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự của bà Nhàn, vì hiện chưa biết bị cáo này đang ở đâu, tình trạng ra sao. Ngoài ra, luật sư đề nghị VKS, HĐXX xem xét về tình tiết giảm nhẹ cho bà Nhàn vì đây là tình tiết mới.

“Bà Nhàn được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương của Chủ tịch nước, rất nhiều bằng khen của tất cả bộ ban ngành. Bố mẹ của bị cáo có thành tích được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến”, luật sư bào chữa của bà Nhàn nói thêm.

Đối đáp lại, đại diện VKS cho rằng bà Nhàn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành toàn bộ Công ty AIC, tổ chức toàn bộ nhân sự trong công ty của mình, trực tiếp đi gặp các lãnh đạo, đặt vấn đề từ trên xuống dưới. Dưới Nhàn có bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, trực tiếp điều hành chỉ đạo nhân viên cấp dưới. Đây là hành vi phạm tội có tổ chức mà Nhàn là người chỉ đạo điều hành.

“Về vấn đề chủ thể, các bị cáo không có mặt tại phiên tòa. Lý lịch của các bị can này đã được xác minh trong giai đoạn điều tra. Việc xuất cảnh của các bị can đã được xác định và tất cả tài liệu đó không có dấu hiệu để nghi ngờ rằng các bị cáo mất năng lực về hành vi dân sự. Về chủ quan, trường hợp bị can, bị cáo bỏ trốn vẫn đánh giá được mặt chủ quan bằng việc thu thập các tài liệu, chứng cứ xác định hành vi”, VKS đối đáp.

Về việc luật sư đề nghị VKS nêu chứng cứ về cáo buộc bà Nhàn yêu cầu lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện quy trình 70 bước, VKS nói: "Quy trình 70 bước, nội dung các bước chúng tôi đã trình chiếu. Đây là quy trình bám sát các hạng mục, các bước của luật đấu thầu, bao hàm các nội dung thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Các bị cáo Thành, Thái, Vũ, các bị cáo là quân xanh, nhân viên của Công ty AIC, các bị cáo thuộc đơn vị tư vấn phải ngồi tại phiên tòa hôm nay là do tham gia vào từng bước, áp dụng hành vi phạm tội tương ứng với quy trình 70 bước. Bản thân các bị cáo tại phiên tòa đã khai nhận bộ phận nào, nhân viên nào phải chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm nào. Các bước trong từng ban, từng bộ phận phải được thực hiện chặt chẽ với nhau. Quy trình 70 bước được áp dụng tại Công ty AIC theo cáo trạng là hoàn toàn có căn cứ”, VKS đáp lại.