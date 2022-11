Cựu Bí thư Đồng Nai khai 6 lần nhận hối lộ của Chủ tịch AIC

Năm 2012, ông Thành ra Hà Nội công tác và thăm trụ sở mới của AIC theo lời mời của bà Nhàn. Tại lần gặp này, bà Nhàn hỏi thăm sức khỏe ông Thành và nói: "Em có 5 tỷ đồng gửi anh".

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành (sinh năm 1955) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Khung hình phạt gồm phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Sai phạm của cựu bí thư Tỉnh ủy

Kết quả điều tra xác định giai đoạn 2006-2007, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xây mới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng .

Để Công ty AIC và các doanh nghiệp BMS, Công ty Thành An Hà Nội và Công ty TNT do AIC chỉ định tham gia, trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án bệnh viện, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, đang trốn truy nã) đã tạo quan hệ với ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái (khi đó là Chủ tịch tỉnh) và bà Bồ Ngọc Thu (khi đó là Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai).

Ông Trần Đình Thành.

Năm 2003, bà Nhàn tiếp cận và đặt mối quan hệ với ông Thành (khi đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai). Năm 2007, trước khi tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bệnh viện, bà Nhàn đến gặp ông Thành tại phòng tiếp khách của bí thư. Hôm đó, bà Nhàn nhờ ông Thành mời lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành đi ăn trưa. Mục đích để giới thiệu AIC và nhờ lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án.

Năm 2010, bà Bồ Ngọc Thu báo cáo ông Thành về khó khăn trong nguồn vốn bố trí phần thiết bị bổ sung của dự án. Nghe cấp dưới trình bày, ông Thành gọi điện thoại cho bà Nhàn đề nghị giúp Đồng Nai xin vốn Trung ương hỗ trợ cho dự án bệnh viện. Bà Nhàn đã đồng ý giúp đỡ.

Tháng 7/2010, khi bà Hoàng Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty AIC) mời đi ăn cơm tại nhà hàng Nhã Viên Quán, cựu Bí thư Trần Đình Thành đã gọi điện thoại cho ông Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) đến.

Hôm đó, ông Thành giới thiệu và giao ông Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, do đây là công ty lớn, có uy tín, có nhiều mối quan hệ với ban, ngành ở Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh.

Sau khi trúng 16 gói thầu với tổng trị giá gần 666 tỷ đồng , bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp và cùng cấp phó là Trần Mạnh Hà 6 lần đưa hối lộ cho ông Thành tổng số tiền 14,5 tỷ đồng .

Chồng nhận tiền hối lộ, vợ mang gửi tiết kiệm

Lần thứ nhất diễn ra khoảng cuối năm 2010 khi ông Thành ra Hà Nội dự hội nghị và được bà Nhàn mời đến trụ sở Công ty AIC ở quận Tây Hồ. Bà Nhàn đưa cho ông Thành túi giấy và nói: "Em có chút quà gửi anh". Khi về phòng nghỉ, cựu Bí thư Đồng Nai kiểm tra thì thấy có bánh kẹo, thực phẩm chức năng và 2 cọc tiền tổng trị giá 1 tỷ đồng .

Lần thứ hai là gần ngày Quốc khánh 2/9/2011, khi ông Thành trở lại Hà Nội công tác. Hôm đó, bà Nhàn đến gặp ông Thành tại sảnh Nhà khách Chính phủ. Khi gặp, bà Nhàn hỏi "Anh khi nào về lại Đồng Nai" và nói: "Em có gói quà cho anh". Cuộc gặp lần này theo ông Thành nhớ lại, chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút. Khi về, ông Thành thấy trong túi bà Nhàn đưa có 3 cọc tiền tổng trị giá 1,5 tỷ đồng .

Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Khoảng năm 2012, trong lần đi công tác ở phía Nam, bà Nhàn được ông Thành hẹn đến phòng tiếp khách của bí thư tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai. Khi đó, bà Nhàn đề nghị ông Thành tạo điều kiện cho AIC làm việc với chủ đầu tư để tham gia đấu thầu. Ông Thành gọi cho ông Vũ và yêu cầu bố trí thời gian gặp bà Nhàn. Trong lần gặp thứ ba này, bà Nhàn đưa tiếp cho ông Thành 4 cọc tiền tổng trị giá 2 tỷ đồng .

Cũng trong năm 2012, ông Thành ra Hà Nội công tác rồi ghé thăm trụ sở mới của AIC ở quận Hai Bà Trưng theo lời mời của bà Nhàn. Tại lần gặp thứ tư, bà Nhàn hỏi thăm sức khỏe của ông Thành và nói: "Em có 5 tỷ đồng gửi anh".

Nghe ông Thành nói không nhận số tiền lớn như vậy, bà Nhàn tiếp lời: "Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng tiền của công ty vì sử dụng tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức, rách việc".

Sau cuộc trò chuyện, ông Thành thấy Nhàn chỉ đạo Phó tổng giám đốc Nguyễn Hồng Sơn xếp 10 cọc tiền vào túi, rồi để vào cốp ôtô của Công ty AIC và chở ông Thành về. Đến chỗ nghỉ, ông Thành cho 5 tỷ đồng vào valy cá nhân, mang về Đồng Nai.

Dịp lễ 30/4/2013, trong lần đi công tác, bà Nhàn tiếp tục đến trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai và tặng cho ông Thành 2 tỷ đồng .

Lần thứ 6 ông Trần Đình Thành nhận hối lộ, theo cáo buộc của Bộ Công an, diễn ra năm 2014 tại trụ sở Công ty AIC khi ông Thành ra Hà Nội dự hội nghị và được bà Nhàn mời cơm. Sau bữa ăn, bà Nhàn mời ông sang phòng làm việc rồi đưa túi vải và nói: "Em có gói quà tặng anh Thành". Về đến nhà khách, ông Thành tiếp tục kiểm tra và thấy quà kèm 6 cọc tiền tổng trị giá 3 tỷ đồng .

Theo cáo buộc, sau khi nhận 14,5 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thành đưa phần lớn cho vợ là Lê Thị Bích Nga để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Cựu Bí thư Đồng Nai giữ lại một phần để chi tiêu.

Do không ghi chép nên ông Thành không nhớ đã đưa cho vợ bao nhiêu tiền và chi tiêu cá nhân bao nhiêu. Trong khi đó, bà Nga cung cấp sao kê cho thấy bà này gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng đến 10 tỷ đồng tại 3 nhà băng.

Quá trình điều tra, ông Trần Đình Thành thừa nhận hành vi. Ngày 17/10, trước khi ông Thành bị khởi tố bị can, gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ khoản tiền 14,5 tỷ đồng .