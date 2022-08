Cựu bí thư Bình Dương nhận trách nhiệm trong vụ bán rẻ 'đất vàng'

Ngày 17/8, phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng trái quy định 2 khu "đất vàng" ở tỉnh Bình Dương, gây thất thoát hơn 5.740 tỷ đồng , bước sang ngày làm việc thứ 2. VKSND và luật sư phần thẩm vấn các bị cáo để làm rõ một số nội dung vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2003, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2, khi đó là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) được chính quyền tỉnh giao quản lý các khu đất 43 ha và 145 ha ở Thủ Dầu Một.

Năm 2011, ông Trần Văn Nam (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh) biết rõ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, theo VKS, bị cáo đã làm trái quy định khi cho phép áp đơn giá đất của năm 2006 để tính thu tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 tại thời điểm năm 2012. Hậu quả gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền 761 tỷ đồng .

Trả lời các câu hỏi của đại diện VKS, ông Trần Văn Nam khai không còn nhớ rõ một số công văn, văn bản mà Thường trực Tỉnh ủy giai đoạn 2011-2021 nhận được từ UBND tỉnh Bình Dương. Song, ông Nam nhớ rằng tại một công văn ban hành tháng 2/2011, Tỉnh ủy đã gửi cho UBND tỉnh để thống nhất chủ trương về quản lý doanh nghiệp Đảng trong tỉnh. Theo bị cáo, văn bản này nêu giao cho Chủ tịch UBND tỉnh quản lý các doanh nghiệp này.

Khi trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, ông Nam thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm trong vụ sai phạm liên quan 2 khu đất vàng 43 ha và 145 ha.

"Tôi thấy mình đã thiếu trách nhiệm", cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khai trước tòa và cho rằng bản thân không chỉ đạo cấp dưới duyệt các văn bản liên quan khu đất 43 ha hay hợp thức hóa các công văn, giấy tờ liên quan khu đất vàng, làm sai lệch bản chất nội dung các văn bản.

Cùng được VKSND thẩm vấn, ông Phạm Văn Hiền (Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) với tư cách người đại diện cho cơ quan này được tòa triệu tập, đã bày tỏ quan điểm về 2 khu đất vàng liên quan vụ án.

Theo ông Hiền, các ô đất đều nằm ở vị trí cửa ngõ của tỉnh, là nơi khẳng định hình ảnh, thương hiệu của tỉnh Bình Dương. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị đang quyết liệt giải quyết các tồn tại, tìm mọi cách để làm đúng pháp luật.

"Công ty Tân Thành và các cá nhân, pháp nhân góp vốn đã có văn bản thống nhất sẽ hoàn trả khu đất cho Tỉnh ủy và Tỉnh ủy hoàn trả tiền vốn góp tại thời điểm góp vốn", ông Hiền nói về số phận pháp lý của khu đất 145 ha.

Còn đối với khu 43 ha, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho hay theo Công văn 407 số, Tỉnh ủy yêu cầu phải bàn giao khu đất này về cho Công ty Impco là đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Tuy nhiên, việc đánh giá tài sản này là quyền sở hữu của bên nào thì do cơ quan tố tụng quyết định.

Đại diện Tỉnh ủy Bình Dương cho biết họ là cơ quan chủ sở hữu của khu đất 43 ha. Còn tại thời điểm Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng đất cho các bên liên quan, thì Tỉnh ủy không biết.

"Vậy hiện nay, Tỉnh ủy có quan điểm ra sao về việc xử lý đối với khu đất 43 ha?" Trả lời đại diện VKS, ông Hiền nói rằng theo ghi nhận tại hồ sơ đang được lưu giữ ở Tỉnh ủy, khi Thường trực Tỉnh ủy biết được Tổng công ty 3/2 góp vốn bằng đất mà không phải bằng tiền, thì tỉnh đã hủy toàn bộ chủ trương trước đây, yêu cầu cơ quan chức năng phải thanh tra, kiểm tra để xử lý theo quy định.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Nam khi đang là Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương, đã căn cứ đề xuất của các bị can thuộc Cục thuế Bình Dương và tham mưu từ nhóm bị can tại Văn phòng UBND tỉnh, ký quyết định đồng ý giao đất cho Tổng công ty 3/2, nhưng lại áp mức giá bằng mức ban hành từ năm 2006 để thu tiền sử dụng đất. Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 760 tỷ đồng .