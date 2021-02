Cướp tiền của tài xế xe ôm để lì xì Tết

Gần đến giao thừa, Trường kêu anh Ý lấy xe máy chở về nhà nhằm ra tay cướp tài sản.

Sáng 13/2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi, ngụ thị trấn An Châu) về hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 21h30 đêm giao thừa, Trường có ý định đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm để kiếm tiền xài Tết. Nghi can lấy một con dao nhọn giấu vào túi quần rồi đi ra đường.

Nguyễn Quốc Trường. Ảnh: Tiến Tầm.

Hơn một giờ sau, Trường kêu lái xe ôm Đoàn Văn Ý (49 tuổi, ngụ địa phương) chở từ cầu Cần Xây ở phường Bình Đức (TP Long Xuyên) về nhà anh ta ở ấp Phú Hòa 1, thị trấn An Châu. Khi đến đoạn đường vắng, Trường lấy dao kề vào cổ lái xe ôm để cướp điện thoại di động và hơn 1,2 triệu đồng.

Nhận được trình báo của nạn nhân, trinh sát đã mời được Trường lên làm việc vào sáng mùng 1 Tết. Bị can khai tiền cướp được đã dùng vào việc lì xì Tết cho người thân.