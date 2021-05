Cướp liên tiếp 4 xe, chạy 160 km/h để trốn cảnh sát

Đạt bỏ lại chiếc cần cẩu của doanh nghiệp cấp nước để cướp ôtô 4 chỗ, rồi chạy trốn từ Hậu Giang đến Sóc Trăng.

Sáng 9/5, các lực lượng của Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ nghi phạm cướp ôtô Trần Bá Đạt (32 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang). Người này bị bắt ngay khi vừa dừng xe để vào nhà một người dân tại phường 9, TP Sóc Trăng.

Trần Bá Đạt sau khi bị bắt. Ảnh: Thế Phong.

Rạng sáng cùng ngày, Đạt bất ngờ dùng dao kề cổ, khống chế một nhân viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang tại Chi nhánh số 3 (phường Thuận A, thị xã Long Mỹ). Sau khi khống chế nạn nhân, Đạt đưa vào trụ sở chi nhánh công ty để cướp điện thoại di động và một xe máy trong kho.

Khi đưa xe máy đến cổng, Đạt quay lại cướp xe tải biển số 95H.... Sau khi chạy xe tải ra khỏi chi nhánh, Đạt lại quay vào cướp xe tải có cần cẩu, biển số 95C....

Sau khi chạy được 500 m, Đạt bỏ xe cần cẩu và dùng dao khống chế một người đi đường để cướp ôtô 4 chỗ biển số 95A....

Nhận được tin báo của các nạn nhân, thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, chỉ đạo Công an thị xã Long Mỹ nhanh chóng bắt nghi phạm nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ông Hòa cũng liên hệ lãnh đạo công an các tỉnh lân cận để hỗ trợ Công an Long Mỹ truy bắt kẻ cướp ôtô.

Trên đường tẩu thoát, có lúc Đạt chạy xe vận tốc đến 160 km/h. Trong quá trình truy bắt, lực lượng làm nhiệm vụ bố trí lực lượng giám sát tại các giao lộ nhưng Đạt chạy xe quá nhanh nên phải liên tục bám theo.

Khi ra khỏi xe, Đạt vẫn còn cầm dao nhọn trên tay. Lúc này, tổ truy bắt hóa trang tiếp cận, chờ lúc Đạt sơ hở đã khống chế, bắt giữ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ đã thưởng nóng và tặng giấy khen cho một tập thể và 11 cá nhân của Công an thị xã Long Mỹ.