Cướp chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương

Kẻ phạm tội đã lấy đi khoảng vài trăm triệu đồng. Bước đầu, cảnh sát xác định được một người gây án.

Chiều 28/12, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận vừa xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng tại trung tâm huyện Bàu Bàng.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Thanh Kiều.

Trưa cùng ngày, một thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo khoác đen, quần lửng, đội nón màu đen, chạy xe máy không gắn biển số đi đến chi nhánh ngân hàng.

Người này sau đó sử dụng một vật giống súng để cướp hơn 400 triệu đồng.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm.

Các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng công an địa phương đã trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm.