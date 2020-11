Cướp cầm bơm kim tiêm uy hiếp cô gái ở TP.HCM

Cầm bơm kim tiêm uy hiếp cô gái 21 tuổi, Trung cướp điện thoại di động và định lấy xe máy của nạn nhân.

Ngày 2/11, Công an quận 1, TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quốc Trung (35 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội Cướp tài sản.

Bơm kim tiêm Trung sử dụng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, ngày 26/10, Trung cầm bơm kim tiêm khống chế chị T. (21 tuổi, quê Long An) để cướp chiếc điện thoại tại khu vực trước sân vận động Hoa Lư (đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1). Bị can định cướp luôn xe máy nhưng nạn nhân giằng co.

Sợ người đi đường vây bắt, Trung cầm kim tiêm tháo chạy vào quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây, Trung chụp bình hoa đập lên đầu mình gây thương tích.

Một số cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) đã bắt giữ Trung bàn giao cho Công an quận 1.

Trung thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên cầm kim tiêm đi cướp. Anh ta tự thương nhằm làm người dân hoảng sợ, không xông vào bắt giữ.