Cưỡng chế biệt phủ của đại gia xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

Theo đó, trong 90 ngày, buộc ông Nguyễn Hồng Sơn (ngụ ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) khôi phục tình trạng ban đầu của 2 thửa đất trước khi vi phạm gồm: Thửa đất số 158, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 234,12 m2), loại đất trồng lúa và thửa đất số 159, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 386,54 m2), loại đất trồng lúa.

Buộc khôi phục tình trạng ban đầu của 2 thửa đất trước khi vi phạm, buộc trả lại đất đã chiếm tại thửa đất số 63, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 28,3 m2), loại đất thủy lợi và thửa đất số 96, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 80,21 m2), loại đất giao thông.

Quyết định nêu rõ hậu quả do hành vi vi phạm hành chính mà ông Nguyễn Hồng Sơn gây ra cần được khắc phục là sử dụng đất sai mục đích. Ông Sơn tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được chính quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm là 620,66 m2, thuộc các thửa đất số 158 và 159.

Trước đó, thông tin tòa biệt phủ xây dựng trái phép trên đất lúa tại phường Chánh Lộ được dư luận quan tâm. Chủ nhân tòa biệt phủ là Nguyễn Hồng Sơn, đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực phân phối ôtô, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Tại đây, có 4 tòa nhà, 2 dãy nhà đã được xây dựng hoàn thiện lần lượt cao 3 và 4 tầng. Một tòa nhà khác đang trong quá trình xây dựng.

Phía sau 3 dãy nhà này, một toà biệt phủ với kết cấu “hai tầng nổi, một tầng hầm”, được dựng bằng gỗ lớn kết nối, chạm trổ tinh tế, có diện tích sàn hơn nghìn m2. Đây chính là tòa biệt phủ xây dựng không phép trên đất lúa.

Ngày 9/11, UBND TP Quảng Ngãi có quyết định xử phạt 75 triệu đồng về việc vi phạm hành chính đối với trường hợp trên.

Đồng thời yêu cầu trong 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, ông Sơn phải khôi phục hiện trạng 2 thửa đất lúa và hoàn trả diện tích đất do Nhà nước quản lý mà ông này chiếm dụng làm biệt phủ và cảnh quan.

Đến ngày 19/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo hỏa tốc về vụ việc trên do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ký.

Thông báo yêu cầu TP Quảng Ngãi: “Cương quyết tháo dỡ phần xây dựng công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các thửa đất nông nghiệp và các thửa đất bị lấn chiếm theo đúng quy định của Luật Đất đai”.

Sau khi UBND TP Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đến thời điểm hiện tại, ông Sơn chỉ tháo dỡ phần mái ngói và phủ bạt xanh.

