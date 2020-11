Cuốn sách yêu thích của tỷ phú Mark Cuban

Tỷ phú Mark Cuban chia sẻ về cuốn sách giúp ông đặt ra mục tiêu cho cuộc sống và có cách chi tiêu hợp lý.

Tỷ phú Mỹ Mark Cuban là người ham đọc sách, cũng như các tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett. Ông Cuban cho biết sự tò mò và không ngừng học hỏi của mình là chìa khóa thành công trong kinh doanh.

Một cuốn sách đặc biệt đã giúp ông tập trung mục tiêu kiếm tiền sớm trong sự nghiệp của mình. Đó là cuốn Cashing in on the American Dream: How to Retire at 35 (tạm dịch Dành tiền cho giấc mơ Mỹ: Làm thế nào để nghỉ hưu ở tuổi 35).

Ra mắt từ năm 1988, cuốn sách được cho là vẫn còn giá trị với tình hình hiện nay. Ảnh: Amazon.

Đây là cuốn sách ra mắt năm 1988 của Paul Terhorst, người từng làm làm kế toán, kể chi tiết cách ông có thể nghỉ hưu ở tuổi 35.

Giả thuyết của cuốn sách là “nếu có thể tiết kiệm tới một triệu USD và duy trì lối sống như một sinh viên, bạn có thể nghỉ hưu", Cuban từng chia sẻ với CNN Money.

Terhorst nêu ra định mức chi tiêu không quá 50 USD / ngày (tương đương khoảng 110 USD hiện tại). Sau khi đọc được quyển sách này, Cuban quyết tâm tiết kiệm từng xu có thể.

“Đối với tôi, mục tiêu là nghỉ hưu vì tôi muốn dành thời gian cho bản thân… Tôi sẵn sàng từ bỏ rất nhiều thứ để đạt được điều đó”, Cuban nói với cặp vợ chồng Alli Webb, đồng sáng lập chuỗi hiệu cắt tóc Drybar trên chương trình truyền thanh Raising the Bar gần đây.

Để tiết kiệm tiền và hướng đến thực hiện mục tiêu của mình, Cuban nói rằng vào cuối những năm 80 và 90 thế kỷ trước, ông sống nhờ mì ống cùng pho mát và lái “chiếc xe tồi tệ nhất có thể”.

Và sau khi bắt đầu dự án khởi nghiệp đầu tiên với công ty cung cấp dịch vụ máy tính MicroSolutions vào năm 1983, Cuban đã “trải qua 7 năm dài không có kỳ nghỉ”, ông nói với hai vợ chồng nhà Webb.

Con đường làm giàu của Cuban (ngoài cùng bên trái) thu hút nhiều sự chú ý hơn sau khi ông tham gia chương trình Shark Tank của kênh ABC. Ảnh: Getty.

Mặc dù mục tiêu ban đầu của Cuban có thể là nghỉ hưu sớm, sau khi trở nên giàu có, ông vẫn không ngừng làm việc. Năm 1990, Cuban bán MicroSolutions cho CompuServe với giá 6 triệu USD .

Năm 1999, ông bán công ty Broadcast.com cho Yahoo với giá 5,7 tỷ USD . Năm 2000, Cuban trở thành cổ đông của đội bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ Dallas Mavericks.